В Башкирии за первое полугодие введено жилья на 11% больше, чем в прошлом

В Башкирии за январь-июнь 2022 года введено жилья больше на 11%, чем за тот же период в 2021 году. Об этом сообщает Башстат.

Фото №1 - В Башкирии за первое полугодие введено жилья на 11% больше, чем в прошлом

За первое полугодие этого года введено 1,488 млн кв.м. жилья. На каждую тысячу жителей построено 371 кв.м. жилой площади.

Доля жилья, построенного населением за свой счет и с помощью кредитов, составила 64%. Жители республики достроили за полгода 7788 собственных домов общей полезной площадью 950,9 тыс. кв.м. Девелоперами за январь-июнь введено 537,6 тыс. кв.м. жилья. Среди субъектов РФ по объему жилищного строительства в первом полугодии республика находится на седьмом месте, среди регионов ПФО — на втором.

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