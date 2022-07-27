В Башкирии за первое полугодие введено жилья на 11% больше, чем в прошлом

В Башкирии за январь-июнь 2022 года введено жилья больше на 11%, чем за тот же период в 2021 году. Об этом сообщает Башстат.
За первое полугодие этого года введено 1,488 млн кв.м. жилья. На каждую тысячу жителей построено 371 кв.м. жилой площади.
Доля жилья, построенного населением за свой счет и с помощью кредитов, составила 64%. Жители республики достроили за полгода 7788 собственных домов общей полезной площадью 950,9 тыс. кв.м. Девелоперами за январь-июнь введено 537,6 тыс. кв.м. жилья. Среди субъектов РФ по объему жилищного строительства в первом полугодии республика находится на седьмом месте, среди регионов ПФО — на втором.