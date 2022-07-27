В Башкирии после ДТП с шестью жертвами арестовали водителя микроавтобуса

Водителя микроавтобуса, который попал в смертельное ДТП, арестовали почти на два месяца. До 25 сентября Азат Сафаргалин проведет в уфимском СИЗО. Обжаловать это решение ни он, ни его адвокат не будут.
Подозреваемый, едва сдерживая слезы, принес свои извинения перед родственниками погибших. Также он рассказал, что не видел предупреждающих знаков.
Выяснилось, что за плечами Сафаргалина свыше 50 административных протоколов, причем не только за превышение скорости, но и многочисленные нарушения правил перевозки пассажиров.