В Башкирии после ДТП с шестью жертвами арестовали водителя микроавтобуса

Водителя микроавтобуса, который попал в смертельное ДТП, арестовали почти на два месяца. До 25 сентября Азат Сафаргалин проведет в уфимском СИЗО. Обжаловать это решение ни он, ни его адвокат не будут.

Фото №1 - В Башкирии после ДТП с шестью жертвами арестовали водителя микроавтобуса

Подозреваемый, едва сдерживая слезы, принес свои извинения перед родственниками погибших. Также он рассказал, что не видел предупреждающих знаков.

Я искреннее сожалею. Простите, если сможете. КАМАЗ я не заметил, в телефоне не сидел. Заметил машину только в последний момент.

Азат Сафаргалин, подозреваемый

Выяснилось, что за плечами Сафаргалина свыше 50 административных протоколов, причем не только за превышение скорости, но и многочисленные нарушения правил перевозки пассажиров.

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