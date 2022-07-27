Предприниматели Башкирии будут поставлять упаковку для белорусского производителя молока

Башкирская делегация за два дня визита провела более 50 встреч с потенциальными партнерами. В итоге заключен ряд меморандумов о сотрудничестве между предприятиями двух республик. Ожидаются техзадания от белорусских компаний на возможную поставку башкирской продукции. Также ожидается импорт белорусских комплектующих.