В программе «Тайм-аут» на БСТ расскажут об успешных молодых хоккеистах Башкирии

Из уфимской спортшколы до игрока уровня КХЛ и национальной сборной. Родион Амиров, Алексей Пустозеров, Данил Башкиров, Шакир Мухамадуллин и Данил Алалыкин. Спортивная редакция телеканала БСТ проследила спортивный путь каждого из них.
Не последнюю роль в становлении ребят сыграли родители. К примеру, двум из них приходилось ездить на тренировки в спортшколу из другого района и даже города. Еще два хоккеиста пришли в спорт вслед за старшими братьями. Все они были готовы заниматься с ребятами старше и оставаться на льду после тренировок. А один из героев программы и вовсе просидел весь сезон в запасе, пока дождался своего первого выхода на лед в КХЛ.
Юлаевцы расскажут, кем бы могли стать, не выбери они хоккей. Кто поддерживал в дебютных играх за команду и сборную, как непросто было определиться с игровым амплуа Данилу Башкирову и с каким башкирским городом сравнил северо-американскую Ютику Шакир Мухамадуллин. Об этом и многом другом расскажем в программе «Тайм-аут» 1 августа в 22:00.