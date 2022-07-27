В программе «Тайм-аут» на БСТ расскажут об успешных молодых хоккеистах Башкирии

Не последнюю роль в становлении ребят сыграли родители. К примеру, двум из них приходилось ездить на тренировки в спортшколу из другого района и даже города. Еще два хоккеиста пришли в спорт вслед за старшими братьями. Все они были готовы заниматься с ребятами старше и оставаться на льду после тренировок. А один из героев программы и вовсе просидел весь сезон в запасе, пока дождался своего первого выхода на лед в КХЛ.