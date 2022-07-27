В Уфе в рамках XI летней Спартакиады учащихся завершаются соревнования по пятиборью

В Уфе в рамках XI летней Спартакиады учащихся России завершаются финальные соревнования по современному пятиборью. Правда, проходят они в формате четырёхборья, без конного спорта. Спортсмены в течение дня выявляют сильнейших в плавании, фехтовании и лазер-ране. В центр спортивной подготовки пожаловали 36 юношей и 34 девушки в возрасте 15-16 лет.

Перед ответственными стартами важно хорошо размяться. Но уфимец Егор Зорькин на разминку опоздал, поэтому на первом этапе пришлось плыть без раскачки. Получилось неплохо – седьмое место с отставанием в восемь секунд от лучшего результата. Коронный этап для Зорькина – бег. Буквально неделю назад Егор с победой вернулся с Кубка Дружбы по пятиборью, который проводился в Минске. Вот и в Уфе от Зорькина ждут как минимум медаль.

Я там выступала по троеборью, фехтования там не было, сказать не могу. Но бег будет тяжелее. Потому что есть люди, которые могут "нафехтовать" хорошо и сделать отрыв от меня. Мне придётся их догонять. Егор Зорькин, участник соревнований /Республика Башкортостан/

В бассейне спортсменам необходимо проплыть 200 метров вольным стилем. А фехтование на шпагах проводится по круговой системе. Это значит, что каждый спортсмен должен провести 35 боев. Чтобы поединок шёл не слишком долго, его длительность ограничена одной минутой. Если победитель за это время так и не выявляется, обоим спортсменам засчитывается поражение.

В основном все здесь сильнейшие, ваш Зорькин будет претендовать на призовые, а может даже выиграть. Бельчик, Малышев, Попов – сильнейшие, хорошие ребята, были победителями чемпионата мира в команде. Алексей Карташов, главный судья соревнований

В Уфу приехали сборные 15 регионов страны. И всем спортсменам очень важно показать хороший результат и свой универсализм. Ведь в течение нескольких часов атлеты плывут, фехтуют, бегут и стреляют. Также в Уфу пожаловал и двукратный олимпийский чемпион по пятиборью Андрей Моисеев, который приехал в столицу Башкортостана в качестве почётного гостя.

В вашем регионе это хорошее начало, в дальнейшем будем продолжать проводит соревнования в вашем регионе. И объекты и база, и проведение соревнований, коллектив, который организовывает такого уровня соревнования. Думаю, ещё не раз увидим на вашей земле соревнования такого уровня. Андрей Моисеев, спортивный директор Федерации современного пятиборья РФ, двукратный олимпийский чемпион по пятиборью

Завершается программа соревнований лазер-раном, или как называют сами спортсмены – комбайном. Это своеобразный биатлон-кросс со стрельбой из лазерного пистолета на огневых рубежах. Четыре круга по 800 метров и четыре стрельбы, на каждую отводится не больше 50 секунд. Впрочем, сильнейшие атлеты проводят на рубеже около 10-15 секунд. Спортсменки по итогам своих результатов в плавании и фехтовании были разделены на две группы. В утешительном финале сильнейшей стала Полина Панина из Самары.

Мне нравится пятиборье, оно развивает все физические качества человека. Как говорил Пьер Де Кубертен: это вид спорта для универсальных спортсменов. Полина Панина, участница соревнований /Самарская область/

Большее внимание приковывал к себе финальный забег, в котором спортсменки стартовали с гандикапом по итогам результатов предыдущих этап. Виктория Сазонова ушла в забег первой с 39-секундным гандикапом, однако удержать солидное преимущество не смогла. Сильнейшей стала москвичка Амина Тагирова. Весь пьедестал оказался занят столичными спортсменками. Лучшей из атлеток Башкортостана на Спартакиаде стала Полина Зубарева. Она очень быстро работала на огневом рубеже и отыграла несколько позиций. В итоге Зубарева – восьмая.

Скорее всего, стрельба удалась, комбайн получился не так как планировался, спортсменом было тяжело из-за жары. Полина Зубарева, участница соревнований