В чемпионате Башкирии по футболу прошёл самый результативный тур сезона

Невероятную форму набрал нападающий «Спартака» Пачо, оформивший окта-трик. На его счету восемь голов. В центральной встрече тура «Уфа-молодёжная» разошлась миром с жуковским «Стартом» – 1:1. На гол Кирилла Балакина ответил Данил Ахатов. Первую крупную победу в сезоне одержал дубль «Старта». Команда Вадима Рудкевича забила семь голов в ворота «Девона» из Октябрьского. Потерял очки «Стерлитамак», сыграв результативную ничью (3:3) с учалинским «Горняком». Ну а на пятом месте укрепился коллектив «Вся-Уфа Беркут», одержавший волевую победу на последних минутах над салаватским «Зенитом» – 2:1. Турнирную таблицу чемпионата республики после десятого тура вы можете увидеть на своих экранах.