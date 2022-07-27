В Уфе скончался 14-летний мальчик, который пострадал в пожаре

24 июля в деревне Байназарово Бурзянского района произошёл крупный пожар. Огнём охватило дом, в котором находилась многодетная семья.
Возгорание полностью уничтожило имущество в доме. Также в сгоревшем помещении были найдены тела 36-летней женщины и её 10-летней дочери. С тяжелыми травмами с места происшествия были госпитализированы 14-летний мальчик и 2-летняя девочка. Известно, что подростка и малышку женщина успела передать из окна очевидцам.
Пострадавших госпитализировали в Уфу. У девочки были диагностированы ожоги 20% тела, а у мальчика – 90%. К сожалению, подростка врачи спасти так и не смогли.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Фото: МЧС по РБ.