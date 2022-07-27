В Уфе скончался 14-летний мальчик, который пострадал в пожаре

Возгорание полностью уничтожило имущество в доме. Также в сгоревшем помещении были найдены тела 36-летней женщины и её 10-летней дочери. С тяжелыми травмами с места происшествия были госпитализированы 14-летний мальчик и 2-летняя девочка. Известно, что подростка и малышку женщина успела передать из окна очевидцам.