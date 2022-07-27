Виновница аварии в Уфе, в которой погибли мама и ребёнок, объяснила произошедшее

Сегодня, 27 июля, в Уфе произошла смертельная авария. 28-летняя водительница на «Ниссан Джук» наехала на женщину и её 6-летнего ребёнка.

Инцидент произошёл на пересечении улиц Софьи Перовской и Авроры около двух часов дня. Пострадавшие скончались сразу до приезда скорой помощи.

По предварительной информации, водительница отвлеклась на ребёнка, которого нужно было накормить, и совершила наезд на маму с малышом, которые пересекали проезжую часть на разрешающий сигнал светофора по пешеходному переходу. Девушка сообщила, что перепутала педали и нажала на газ вместо тормоза.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Проверку обстоятельств трагедии проводит региональная прокуратура. На месте аварии работает министр внутренних дел Башкирии Роман Деев.