В Башкирии семейная ссора закончилась поножовщиной

В Кумертау произошла поножовщина на фоне семейного конфликта. Об этом сообщает МВД республики.

По версии следствия, 45-летняя женщина вернулась домой в состоянии алкогольного опьянения, что не понравилось её 51-летнему сожителю. Они решили выпить, но алкоголь только усугубил ситуацию и спровоцировал скандал. Тогда женщина схватила нож и ударила им возлюбленного.