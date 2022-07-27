Стали известны жуткие подробности ДТП в Уфе, в котором погибли мать и ребенок

Стали известны подробности резонансного ДТП в Зеленой роще. Женщина за рулем Nissan Juke при повороте с Софьи Перовской на улицу Авроры сбила 38-летнюю уфимку и ее 5-летнего сына, переходивших дорогу на зеленый сигнал светофора.
По предварительным данным, водитель отвлеклась покормить своего ребенка, а после удара перепутала педали и переехала пострадавших. Мама и сын от полученных травм скончались на месте.
На место аварии прибыл министр внутренних дел Роман Деев и глава республиканского ГИБДД Владимир Севастьянов. Известно, что 28-летняя автоледи ехала в машине с супругом и с грудным ребенком. С журналистами женщина говорить отказалась, спрятав лицо за медицинской маской.