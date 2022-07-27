Стали известны жуткие подробности ДТП в Уфе, в котором погибли мать и ребенок

Стали известны подробности резонансного ДТП в Зеленой роще. Женщина за рулем Nissan Juke при повороте с Софьи Перовской на улицу Авроры сбила 38-летнюю уфимку и ее 5-летнего сына, переходивших дорогу на зеленый сигнал светофора.

По предварительным данным, водитель отвлеклась покормить своего ребенка, а после удара перепутала педали и переехала пострадавших. Мама и сын от полученных травм скончались на месте.

Вторая скорая подошла, реанимация, но уже все, бесполезно. Женщина тут упала, плачет: «Простите меня». Я аж сам заплакал. Леонид Нестеренко, водитель скорой помощи