ДТП с 6 погибшими в Башкирии: подробности из зала суда

Водитель автобуса, в котором погибли шесть человек в результате аварии в Благоварском районе, умолял простить его и едва не заплакал сегодня в суде. Мужчина пришел в себя накануне, а сегодня его доставили в Благоварский межрайонный суд для избрания меры пресечения.

С самого утра у Благоварского суда дежурили силовики, конвойный автомобиль из уфимской больницы ждали и родственники подозреваемого. Уже пришедшего в себя водителя «Форда транзит», совершившего смертельное ДТП, заводят в зал заседания. Азат Сафаргалиев в наручниках еще до начала процесса, едва сдерживая слезы, просил прощения у родственников погибших за свою невнимательность, повлекшую смерть шести человек.

Я искреннее сожалею. Простите, если сможете. КАМАЗ я не заметил, в телефоне не сидел. Заметил машину только в последний момент. Азат Сафаргалиев, подозреваемый

Пассажирский автобус «Форд транзит» двигался по маршруту Языково – Уфа. В результате аварии 6 пассажиров погибли, 13 человек госпитализировали, в том числе двоих детей. Следователь запросил для Сафаргалиева два месяца в СИЗО, гособвинение поддержало ходатайство. В зале заседания из всех родственников Сафаргалиева присутствовала только его мама, женщина при первой же возможности бросилась к сыну.

Выяснилось: на счету Сафаргалиева свыше 50 административных протоколов, причем не только за превышение скорости, но и за многочисленные нарушения правил перевозки пассажиров. Штрафы не подействовали: в тот день мужчина разогнал автобус до 90 километров в час при максимально разрешенной скорости в 50. Кроме того, он вез 23 пассажира, из которых 19 сидели, четверо стояли.