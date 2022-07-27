Радий Хабиров: «Мы гордимся тем, что Благовещенск вошёл в десятку лучших моногородов»

Сегодня очень радостное событие. Мы счастливы и гордимся тем, что Благовещенск вошёл в десятку лучших моногородов. Спасибо огромное за это! Уважаемая Ирина Владимировна! Конечно, главные слова благодарности сегодня выражаю вам и вашей замечательной команде. У нас в республике шесть монопрофильных образований, пять из них обладают статусом территории опережающего социально-экономического развития. За время их работы мы привлекли в эти ТОСЭР 122 резидента. Конечно, без вашей помощи такого движения бы не было.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан