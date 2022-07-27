Радий Хабиров: «Мы гордимся тем, что Благовещенск вошёл в десятку лучших моногородов»

Благовещенск вошел в топ-10 и стал лидером. В Москве сегодня объявили рейтинг лучших моногородов России по итогам прошлого года.
В списке избранных оказались города, занявшие лидирующие позиции по 17 показателям, среди которых основным является уровень социально-экономического развития. На пресс-конференции Ирина Макиева, генеральный директор Фонда развития моногородов, вручила главе администрации Благовещенского района Олегу Голову статуэтку лидера рейтинга моногородов. Она отметила, что в прошлом году в городе выросла предпринимательская активность, а опросы горожан показывают высокий уровень доверия к руководству муниципалитета.