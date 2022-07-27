Радий Хабиров задал основные направления работы членам СПЧ

Улучшить благополучие республики и комфортность проживания на территории региона. Об этом сегодня говорили на заседании Совета при Главе Башкортостана по правам человека и развитию гражданского общества. Это практически наполовину обновленный состав СПЧ. В него вошли юристы, ученые, городские активисты, журналисты, представители духовенства и не только.
Радий Хабиров обсудил с представителями совета основные вопросы, над которыми нужно будет работать в ближайшие два года. Среди них – патриотическое воспитание, борьба с фейками, развитие бизнеса, социальной активности некоммерческого сектора и так далее.
Поддержке жителей Донбасса в своем выступлении Радий Хабиров уделил особое внимание. Также совет, по мнению Главы Башкортостана, должен активно работать с семьями погибших и участвующих в спецоперации военнослужащих.