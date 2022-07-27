Радий Хабиров задал основные направления работы членам СПЧ

Улучшить благополучие республики и комфортность проживания на территории региона. Об этом сегодня говорили на заседании Совета при Главе Башкортостана по правам человека и развитию гражданского общества. Это практически наполовину обновленный состав СПЧ. В него вошли юристы, ученые, городские активисты, журналисты, представители духовенства и не только.

Радий Хабиров обсудил с представителями совета основные вопросы, над которыми нужно будет работать в ближайшие два года. Среди них – патриотическое воспитание, борьба с фейками, развитие бизнеса, социальной активности некоммерческого сектора и так далее.

Планируется очень большая работа по взаимодействию с гражданскими активистами Донбасса, в том числе для того, чтобы их более адаптировать в условиях той жизни, в которой они сейчас оказались.

Зульфия Гайсина, председатель Совета при Главе Республики Башкортостан по правам человека и развитию гражданского общества
Фото №1 - Радий Хабиров задал основные направления работы членам СПЧ

Поддержке жителей Донбасса в своем выступлении Радий Хабиров уделил особое внимание. Также совет, по мнению Главы Башкортостана, должен активно работать с семьями погибших и участвующих в спецоперации военнослужащих.  

Всё-таки совет, на мой взгляд, должен защищать интересы прежде всего тех, кто в этом больше всего нуждается. Это наши семьи, дети, это люди с ограниченными возможностями здоровья, это люди пострадавшие, оказавшиеся без крова. Людям просто в какой-то момент нужно протянуть руку помощи, поддержки и в тяжелой жизненной ситуации помочь. Хотя сфера деятельности совета очень разнообразная и широкая. 

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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