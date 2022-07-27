Радий Хабиров задал основные направления работы членам СПЧ

Планируется очень большая работа по взаимодействию с гражданскими активистами Донбасса, в том числе для того, чтобы их более адаптировать в условиях той жизни, в которой они сейчас оказались.

Зульфия Гайсина, председатель Совета при Главе Республики Башкортостан по правам человека и развитию гражданского общества