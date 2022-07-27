Третий медицинский десант из Башкирии оказывает помощь жителям ЛНР

Медицинский десант из Башкортостана продолжает оказывать квалифицированную помощь жителям Краснолучинского района Луганской Народной Республики. В третью группу вошли 6 взрослых и 8 детских специалистов из башкирских медучреждений.
С 8 утра к башкирским врачам уже выстраивается очередь. Местные жители стараются пройти всех специалистов, пока есть такая возможность.
Эндокринолог, кардиолог, окулист, ЛОР, невролог, врачи УЗИ и функциональной диагностики. Раньше попасть на прием к специалистам было проблематично, медиков не хватало. Сейчас этот вопрос решен, и даже анализы можно сдать на месте – результат выдают через две минуты.
Загруженность у врачей большая. Как у детских, так и у взрослых специалистов. Есть даже свои рекордсмены.
Красный Луч – мирный город, где нет военных объектов. Тем не менее украинские войска бомбят населенный пункт из артиллерии. Учитывая это, врачам предлагали вернуться домой. Но специалисты остались верны клятве Гиппократа.
Врачам благодарны не только жители Краснолучинского района, но и переселенцы с освобождённых территорий. Больницы в городе Рубежное уже не существует, как и большинства социальных объектов. Станислав Вольский спустя 8 лет смог вернутся в свой родной город. Дочка проходит медосмотр, чтобы продолжить учебу в Красном Луче.
На сегодняшний день башкирские врачи приняли более 18 тысяч взрослого населения и почти 20 тысяч детей. Командировка третьего медицинского десанта продлится до 8 августа. Но многие специалисты уже сейчас заявили, что продлят свою рабочую поездку. Говорят, здесь они нужнее.