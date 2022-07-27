Третий медицинский десант из Башкирии оказывает помощь жителям ЛНР

Медицинский десант из Башкортостана продолжает оказывать квалифицированную помощь жителям Краснолучинского района Луганской Народной Республики. В третью группу вошли 6 взрослых и 8 детских специалистов из башкирских медучреждений.

С 8 утра к башкирским врачам уже выстраивается очередь. Местные жители стараются пройти всех специалистов, пока есть такая возможность.

Хорошо, что приехали, все стремятся попасть к башкирским врачам. Наталья Данилец, жительница г. Красный Луч

Эндокринолог, кардиолог, окулист, ЛОР, невролог, врачи УЗИ и функциональной диагностики. Раньше попасть на прием к специалистам было проблематично, медиков не хватало. Сейчас этот вопрос решен, и даже анализы можно сдать на месте – результат выдают через две минуты.

Приехали со своим оборудованием. Проводим четыре вида анализов. Айгуль Разакова, медицинский техник РКБ им. Г. Куватова

Прошла ЛОРа, пробку удалил с юмором. Дочка за час внучку по всем врачам провела, все анализы успели сдать. Светлана Заболотная, жительница г. Красный Луч

Загруженность у врачей большая. Как у детских, так и у взрослых специалистов. Есть даже свои рекордсмены.

Загруженность большая, до 70 пациентов принимают башкирские врачи. К нам тут хорошо относятся. Многие 8 лет не видели квалифицированную помощь. Леонора Хусаинова, руководитель группы врачей из Башкортостана, врач-эндокринолог РКБ им. Куватова

Красный Луч – мирный город, где нет военных объектов. Тем не менее украинские войска бомбят населенный пункт из артиллерии. Учитывая это, врачам предлагали вернуться домой. Но специалисты остались верны клятве Гиппократа.

Очень хотела, дождалась, пока сын сдаст экзамены, и сразу приехала. Я хотела даже с февраля. Мы здесь очень нужны, это наше призвание. Гульнара Хусаинова, врач УЗИ детской поликлиники №3 г. Уфы

Я поехал добровольцем, чтобы помочь нуждающимся людям. Это наш долг, мы здесь нужны. Рафаэль Кутдусов, врач-кардиолог Республиканского кардиоцентра

Врачам благодарны не только жители Краснолучинского района, но и переселенцы с освобождённых территорий. Больницы в городе Рубежное уже не существует, как и большинства социальных объектов. Станислав Вольский спустя 8 лет смог вернутся в свой родной город. Дочка проходит медосмотр, чтобы продолжить учебу в Красном Луче.

В городе не осталось инфраструктуры, всё разбомбили. Переехали сюда, тут бесплатно осмотр проходим перед школой. У нас там все было платное. Станислав Вольский, житель г. Рубежное