В правительстве Башкирии обсудили развитие речного порта «Агидель»

Будущее грузового речного порта «Агидель» обсудили на выездном заседании правительства. Комплекс имеет возможность принимать суда «река-море» с водоизмещением до 10 тысяч тонн. По сути, это ворота республики, открывающие выход к пяти морям – Каспийскому, Черному, Белому, Балтийскому и Азовскому. Но сегодня порт находится в ветхом состоянии.
Как отметил Андрей Назаров, в современных геополитических условиях, характеризующихся поворотом России на Восток, реанимация такого логистического проекта формирует конкурентные экспортно-импортные преимущества республики. В связи с этим премьер-министр правительства поручил Минтрансу разработать технико-экономическое обоснование восстановлению грузового речного порта «Агидель» и проработать источники финансирования.
В декабре этого года в Агидели будет запущен новый котельный цех. Стоимость строительства составляет свыше 900 млн рублей. К новой котельной будет подключен 51 многоквартирный дом и 16 социальных объектов. На очереди и сдача центрального парка «Волны Агидели» – победителя проекта всероссийского конкурса малых городов.