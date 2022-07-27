В правительстве Башкирии обсудили развитие речного порта «Агидель»

По итогам анализа и обсуждения решили сегодня добавить меры господдержки для малого и среднего бизнеса, по сути, увеличив сумму в десять раз. Нам кажется, это одна из точек опоры, поэтому тут необходимо это сделать. Здесь есть порт, и хотя он в плохом состоянии, тем е менее туристические корабли заходят, и в этом году уже пять причалили здесь. Это говорит о необходимости развития как пассажирского причала, так и грузового порта «Агидель».

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан