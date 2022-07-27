В правительстве Башкирии обсудили развитие речного порта «Агидель»

Будущее грузового речного порта «Агидель» обсудили на выездном заседании правительства. Комплекс  имеет возможность принимать суда «река-море» с водоизмещением до 10 тысяч тонн. По сути, это ворота республики, открывающие выход к пяти морям – Каспийскому, Черному, Белому, Балтийскому и Азовскому. Но сегодня порт находится в ветхом  состоянии. 

Как отметил Андрей Назаров, в современных геополитических условиях, характеризующихся поворотом России на Восток, реанимация такого логистического проекта формирует конкурентные экспортно-импортные преимущества республики. В связи с этим премьер-министр правительства поручил Минтрансу разработать технико-экономическое обоснование восстановлению грузового речного порта «Агидель» и проработать источники финансирования.

По итогам анализа и обсуждения решили сегодня добавить меры господдержки для малого и среднего бизнеса, по сути, увеличив сумму в десять раз. Нам кажется, это одна из точек опоры, поэтому тут необходимо это сделать. Здесь есть порт, и хотя он в плохом состоянии, тем е менее туристические корабли заходят, и в этом году уже пять причалили здесь. Это говорит о необходимости развития как пассажирского причала, так и грузового порта «Агидель».

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан
Фото №1 - В правительстве Башкирии обсудили развитие речного порта «Агидель»

В декабре этого года в Агидели будет запущен новый котельный цех. Стоимость строительства составляет свыше 900 млн рублей. К новой котельной будет подключен 51 многоквартирный дом и 16 социальных объектов. На очереди и сдача центрального парка «Волны Агидели» – победителя проекта всероссийского конкурса малых городов. 

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