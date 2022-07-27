Самое большое озеро Башкирии может превратиться в болото

На уничтожение водоёма влияет и прошлое, и настоящее. Аслыкуль мельчает, а вода загрязняется. Посильную помощь решили оказать волонтёры.

Эти девочки и в 70 лет готовы постараться ради красивой фотографии. Тут главное вовремя подставить плечо, когда надо подстраховать друг друга. Туристы «серебряного возраста», как они себя называют, колесят по республике.

Сердце болит из-за грязи, которую оставляют туристы. По мере возможности убираем весь мусор, не только свой. Зульфия Шакирова, председатель комиссии по культуре, спорту и туризму совета ветеранов Орджоникидзевского района г. Уфы

Примерно также думают и волонтёры, приехавшие спасать озеро. Активисты со всей республики и соседних регионов на неделю разбили лагерь. Аслыкуль питают около 10 родников. Добровольцы расчищают русла от мусора, камней и ила. Возле водопада Шарлама меняют забор и проложили мостик через ручей.

Многие годы отдавал только Аслыкуль. Это самое большое озеро в Башкортостане. Но, возможно, пока. За последние восемь лет уровень воды упал почти на метр и продолжает снижаться. Территория зарастает камышами. Причин много. Процесс, который повлиял на это, запущен был еще в советские годы. Болото Берказан, часть экосистемы Аслыкуля, осушили в 70-х. Земли вокруг распахали, уничтожили лес. Стоки идут в воду. Вода загрязняется, большую лепту вносят и туристы. Обстановка становится благоприятной для роста прибрежных растений и водорослей.

Растительность осенью отмирает, начинает накапливаться в виде ила. И все как снежный ком: этот ил становится благодатной почвой для произрастания растительности на следующий год. Есть технологии, которые позволяют вычерпать ил до песчаных фракций. Наша жемчужина постепенно превратится в болото, если ничего не предпринимать. Василий Мартыненко, директор Уфимского института биологии РАН

Глава Башкирии поручил министру экологии Ниязу Фазылову принять меры из-за обмеления озера Аслыкуль. Радий Хабиров поручил взять на контроль и саму территорию водоёма.

Наша главная задача – составить паспорта на родники, питающие Аслыкуль. Мы взяли химические пробы и из родников, и из самого озера. Будет составлен реестр. Рустем Сайфутдинов, молодёжный министр природопользования и экологии Республики Башкортостан