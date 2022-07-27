В Башкирии прошел первый в этом году семинар «День поля»

Убрать без потерь и реализовать за достойную цену. Такая задача стоит перед аграриями Башкортостана. Тонкости жатвы-2022 обсудили на «Дне поля» в Зианчуринском районе. Это первый в текущем году зональный семинар, на который съехались аграрии из 12 районов республики.
Сначала маленькими коптерами облёт и съемка поля, а после полученные данные вносят уже в память основного дрона. Над сельхозугодиями хозяйства «А7 Агро РБ» этот беспилотник летает три года. Основная функция винтокрылого аппарата – опрыскивание растений. Дрон, помимо себя, поднимает в воздух 16-литровую ёмкость с гербицидами или жидкими удобрениями.
Какие еще современные технологии применяются в хозяйстве, можно было узнать на первом в этом году «Дне поля». На зональный семинар в Зианчуринский район приехали аграрии Зауралья и юга республики. Основной вопрос – предстоящая уборка урожая.
На старте жатвы аграриев волнует еще один момент: какая будет стоимость выращенного урожая. Если в прошлом, засушливом году зерно продавали по 18-19 рублей за килограмм, то в этом вряд ли цены так подскочат. Но всё же Минсельхоз настоятельно рекомендует принять растениеводам выжидающую позицию и не продавать продукцию ниже её себестоимости, которая, по подсчетам специалистов аграрного ведомства, в этом году составляет 11 рублей за килограмм.
Исход уборки во многом зависит от количества и качества техники. 2021 год был рекордным по количеству приобретённых сельхозмашин, подчеркнул Ильшат Фазрахманов. Купили более чем на 12 миллиардов рублей. В текущем году планируется пополнить парк еще примерно на 10 миллиардов рублей. Параллельно этому модернизируются и зернохранилища.
Первый республиканский семинар «День поля» дал условный старт жатве-2022, которая начинается с уборки озимых культур. Всего же в этом году аграриям предстоит убрать более 1,7 млн гектаров зерновых и зернобобовых культур.