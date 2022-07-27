В Башкирии прошел первый в этом году семинар «День поля»

Убрать без потерь и реализовать за достойную цену. Такая задача стоит перед аграриями Башкортостана. Тонкости жатвы-2022 обсудили на «Дне поля» в Зианчуринском районе. Это первый в текущем году зональный семинар, на который съехались аграрии из 12 районов республики.

Сначала маленькими коптерами облёт и съемка поля, а после полученные данные вносят уже в память основного дрона. Над сельхозугодиями хозяйства «А7 Агро РБ» этот беспилотник летает три года. Основная функция винтокрылого аппарата – опрыскивание растений. Дрон, помимо себя, поднимает в воздух 16-литровую ёмкость с гербицидами или жидкими удобрениями.

Примерно одной батареи хватает на 10 минут, и они также быстро заряжаются, и осуществляется бесперебойная работа, то есть он прилетел, мы дозаправили, поменяли батарейку, и он обратно полетел сам же. То есть не надо ничем управлять, он сам всё выполняет. Рузиль Яруллин, агроном

Какие еще современные технологии применяются в хозяйстве, можно было узнать на первом в этом году «Дне поля». На зональный семинар в Зианчуринский район приехали аграрии Зауралья и юга республики. Основной вопрос – предстоящая уборка урожая.

Большую подготовительную работу мы вели с весны еще. 197 мелкоделяночных посевов у нас посеяны, кроме этого, у нас в разных полях опыты делали где-то 50, где-то 150 гектаров. Дамин Юланов, глава администрации Зианчуринского района

На старте жатвы аграриев волнует еще один момент: какая будет стоимость выращенного урожая. Если в прошлом, засушливом году зерно продавали по 18-19 рублей за килограмм, то в этом вряд ли цены так подскочат. Но всё же Минсельхоз настоятельно рекомендует принять растениеводам выжидающую позицию и не продавать продукцию ниже её себестоимости, которая, по подсчетам специалистов аграрного ведомства, в этом году составляет 11 рублей за килограмм.

На полях Республики Башкортостан стоит очень добротный урожай, более 4 миллионов тонн зерна. Сейчас наша самая главная задача – это без потерь, вовремя, с хорошими сроками и качеством убрать и заложить в закрома весь наш урожай, который был выращен таким тяжелым трудом. Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра правительства, министр сельского хозяйства Республики Башкортостан

Исход уборки во многом зависит от количества и качества техники. 2021 год был рекордным по количеству приобретённых сельхозмашин, подчеркнул Ильшат Фазрахманов. Купили более чем на 12 миллиардов рублей. В текущем году планируется пополнить парк еще примерно на 10 миллиардов рублей. Параллельно этому модернизируются и зернохранилища.

Элеватор полностью готов, проведена реконструкция хорошая, установлены новые очистительные машины, также закуплено хорошее оборудование для моментального определения качества зерна с каждой машины. Николай Скороваров, директор Мелеузовского элеватора