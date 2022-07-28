В Башкирии пьяный водитель без прав наехал на пешехода

В Сибае зафиксировали аварию с участием пьяного водителя. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД региона.

Накануне, 27 июля, около двух часов дня неизвестный на «Ниссан Альмера» допустил наезд на 58-летнего пешехода, который шёл по обочине дороги по улице Карагайлы. С места происшествия виновник ДТП скрылся.

Однако инспекторы быстро установили автомобиль и водителя. Им оказался 59-летний местный житель, который был лишён водительских прав. Медицинское освидетельствование показало, что в момент аварии мужчина был пьян. По факту случившегося проводится проверка.