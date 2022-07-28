В Туймазинском районе впервые прошел турслет для постояльцев психоневрологических интернатов

Более 100 участников в течение двух дней занимались спортом, творчеством, общались и налаживали контакты друг с другом. Мероприятие реализовано на средства из фонда президентских грантов.

Аэробика на свежем воздухе – двойная польза. Возраст большинства спортсменов, как говорят, серебряный. Если эта тренировка для здоровья, то на соседней площадке – настоящие соревнования. Шашечный баттл, состязания по бильярду и домино. Владимиру Александрову 64 года. На фестивале он в числе лучших теннисистов.

У нас хороший спортзал там есть. Теннисом занимаемся, бильярдом. Вода если стоит киснуть начинает, надо двигаться для здоровья и настроения. Владимир Александров, проживающий Ишимбайского психоневрологического интерната

Фестиваль активного долголетия для постояльцев психоневрологических интернатов так масштабно проводится впервые. Проект мероприятия на бумаге был создан совместно Верхнетроицким ПНИ и туймазинским центром соцобслуживания «Исток». Реализовать идею в жизнь помогли средства, выигранные в конкурсе президентских грантов.

Я призываю работать над такими проектами. Они нужны и сотрудниками и постояльцам интернатов. Здесь проходят мастер-классы, как работать с пожилыми людьми. Диляра Мустафина, директор Верхнетроицкого психоневрологического интерната

Двухдневная программа турслета направлена на творческую и спортивную реализацию постояльцев соцучреждений. В таких условиях они не просто активно и с пользой для здоровья проводят время. Самое главное – налаживают коммуникации.

Такие мероприятия важны. Они заводят себе друзей, переписываются в соцсетях, созваниваются. Татьяна Квиндт, культорганизатор Ишимбайского психоневрологического интерната