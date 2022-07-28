Башкирии будет сотрудничать с Ираном в сфере лесной промышленности

В Уфе прошли переговоры правительства Башкирии, представителей деловых кругов Ирана и башкирских компаний.
По результатам встречи, Иран высоко оценил способности республики в деревообрабатывающей сфере. Страна намерена приобрести продукцию лесопромышленного комплекса Башкирии.
Полномочный представитель Башкирии при президенте РФ – заместитель премьер-министра правительства республики Сергей Греков отметил, что вопрос сотрудничества с Ираном является приоритетным и уже формируется план дальнейшего взаимодействия двух республик. По его словам, это особенно становится важным в условиях ужесточения западных санкций против России.
В переговорах приняли участие представители иранского целлюлозного холдинга Таминской нефтегазовой и нефтехимической инвестиционной компании Tappiko и предприятия Башкирии, занятые в деревообрабатывающей промышленности и производстве целлюлозы.
Добавим, в 2021 году во внешнеторговом обороте Башкирии Иран занял 10 место с объемом торгового оборота в размере 121,1 млн долларов США. В Иран республика экспортировала в основном продовольствие и сырье. Кроме того, Башкирия поставляла продукты неорганической химии, древесину, целлюлозно-бумажные изделия и машиностроительную продукцию.