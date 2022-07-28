Башкирии будет сотрудничать с Ираном в сфере лесной промышленности

Полномочный представитель Башкирии при президенте РФ – заместитель премьер-министра правительства республики Сергей Греков отметил, что вопрос сотрудничества с Ираном является приоритетным и уже формируется план дальнейшего взаимодействия двух республик. По его словам, это особенно становится важным в условиях ужесточения западных санкций против России.