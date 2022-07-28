Глава района в Башкирии рассказал о случаях вандализма

27 июля глава Белорецкого района Андрей Иванюта вновь рассказал о случаях вандализма. От рук хулиганов вновь пострадал городской парк отдыха.
По словам главы администрации района, вандалы оборвали канаты, исписали поверхности и даже вырвали столбы. При этом восстановление парка проходило в рамках гарантийного срока за счёт подрядчика, но, если при обновлении парка использовалась дорогостоящая лиственница, сейчас, чтобы устранить последствия вандализма, придётся использовать недорогие породы дерева.