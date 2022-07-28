Глава района в Башкирии рассказал о случаях вандализма

В парке установлено 64 камеры видеонаблюдения. Нарушителям грозит штраф за административное правонарушение, либо арест до пятнадцати суток. А также полное возмещение причиненного ущерба. Видеозаписи случаев вандализма будут передаваться в полицию. Призываю вас в очередной раз бережнее относится к нашему парку, к городу. Учите этому и своих детей.

Андрей Иванюта, глава Белорецкого района