Житель Башкирии оставил на вокзале рюкзак с миллионом рублей

Полицейские Башкирии пришли на помощь уроженцу Стерлитамака, который оставил на вокзале рюкзак с миллионом рублей.
Подозрительный предмет заметили сотрудники железнодорожного вокзала станции в Стерлитамаке. Они передали рюкзак полицейским, а те в свою очередь начали искать хозяина сумки. В поисках помогли камеры наблюдения. Было установлено, что мужчина оставил рюкзак на станции, когда приобретал в кассе билеты на пригородный поезд Оренбург-Уфа. Полицейские связались с транспортной бригадой и попросили сделать объявление в электропоезде.
Мужчина оперативно прибыл на станцию за своей вещью. Оказалось, он сильно торопился, поэтому совершенно забыл об оставленном рюкзаке, и только после объявления забил тревогу. К счастью, сумку с деньгами успешно передали хозяину. Миллион рублей предназначался для оплаты обучения в университете сына мужчины.