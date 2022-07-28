Житель Башкирии оставил на вокзале рюкзак с миллионом рублей

Полицейские Башкирии пришли на помощь уроженцу Стерлитамака, который оставил на вокзале рюкзак с миллионом рублей.

Подозрительный предмет заметили сотрудники железнодорожного вокзала станции в Стерлитамаке. Они передали рюкзак полицейским, а те в свою очередь начали искать хозяина сумки. В поисках помогли камеры наблюдения. Было установлено, что мужчина оставил рюкзак на станции, когда приобретал в кассе билеты на пригородный поезд Оренбург-Уфа. Полицейские связались с транспортной бригадой и попросили сделать объявление в электропоезде.