В Башкирии за смертельное ДТП автомобилиста отправили в тюрьму на 9 лет

В Салаватском районе перед судом предстал житель Дуванского района, который стал виновником смертельного дорожно-транспортного происшествия.

В сентябре 2021 года мужчина сел за руль «Лады Гранта» в состоянии алкогольного опьянения. Превысив скорость, он допустил наезд на электроопору в селе Ярославка. В аварии от травм погибли два пассажира.