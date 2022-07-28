В Башкирии за смертельное ДТП автомобилиста отправили в тюрьму на 9 лет

В Салаватском районе перед судом предстал житель Дуванского района, который стал виновником смертельного дорожно-транспортного происшествия.
В сентябре 2021 года мужчина сел за руль «Лады Гранта» в состоянии алкогольного опьянения. Превысив скорость, он допустил наезд на электроопору в селе Ярославка. В аварии от травм погибли два пассажира.
Суд признал водителя виновным и приговорил его к 9 годам лишения свободы. Также ему запрещено управлять автомобилем 3 года. Обвиняемому назначили выплатить компенсацию семьям погибших в размере 800 тысяч рублей.