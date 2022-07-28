В Башкирии IT-компании смогут три года работать в облегченном режиме

В Башкирии вступил в силу закон «Об установлении налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения и осуществляющих деятельность в области информационных технологий». Теперь IT-компании республики смогут работать в облегченном режиме. Налог был снижен на период 2022-2024 годов. Об этом сообщает пресс-служба Госсобрания региона.
По мнению депутатов, снижение налоговой нагрузки создаст благоприятный режим для IT-сферы и будет способствовать развитию информационных технологий в регионе.
Как подчеркнул Толкачев, в сложившихся условиях без собственных IT-технологий нельзя всерьез говорить об импортозамещении, кибербезопасности и развитии наукоемких отраслей экономики. Критически важно не только заместить программные продукты ушедших с российского рынка крупных IT-компаний, но и преодолеть отставание, обеспечить технологический суверенитет. Для этого необходима государственная поддержка IT-сектора.
Налоговой льготой могут воспользоваться юридические лица, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства, применяющие упрощенную систему налогообложения и осуществляющие такие виды деятельности, как разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги (ОКВЭД 62) в области информационных технологий (ОКВЭД 63).
Налоговая льгота предоставляется при условии, что перечисленные виды экономической деятельности являются основными и приносят компании не менее 70% всех доходов, а сама компания имеет государственную аккредитацию.