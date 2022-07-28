В Башкирии IT-компании смогут три года работать в облегченном режиме

Как подчеркнул Толкачев, в сложившихся условиях без собственных IT-технологий нельзя всерьез говорить об импортозамещении, кибербезопасности и развитии наукоемких отраслей экономики. Критически важно не только заместить программные продукты ушедших с российского рынка крупных IT-компаний, но и преодолеть отставание, обеспечить технологический суверенитет. Для этого необходима государственная поддержка IT-сектора.