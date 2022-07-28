Радий Хабиров принял участие в семинаре Минфина России по выполнению госзаказа на оказание соцуслуг

Башкортостан отмечен как один из лидеров реализации проектов социального заказа в стране. Об этом заявил замглавы Министерства финансов Алексей Лавров на Всероссийском семинаре-совещании, посвященном взаимодействию государства и частных организаций. Именно благодаря богатому опыту республику выбрали в качестве площадки для мероприятия.
Открытие пленарной части посетил Радий Хабиров. Он отметил актуальность внедрения механизмов, которые позволяют бизнесу успешно конкурировать с госучреждениями за право предоставлять услуги на основе бюджетного финансирования.
В Башкортостане социальное обслуживание стали отдавать негосударственным организациям с 2014 года. В 2020 вышел уже федеральный закон, республика вновь в числе первых приняла участие в его апробации. Кстати, был отмечен и опыт создания в регионе цифровой системы по выдаче сертификатов. На семинаре заключили соглашения между Башкортостаном и тремя регионами о передаче им соответствующего цифрового сервиса. На сегодня объем финансирования из бюджета республики составляет порядка 800 млн рублей.
Уже после пленарной части Глава Башкортостана и заместитель министра финансов России Алексей Лавров провели встречу в правительстве региона. Стороны обсудили привлечение федерального финансирования на реализацию в республике социально значимых проектов, повышение эффективности использования бюджетных средств, в том числе через инструменты социального заказа.