Радий Хабиров принял участие в семинаре Минфина России по выполнению госзаказа на оказание соцуслуг

Башкортостан отмечен как один из лидеров реализации проектов социального заказа в стране. Об этом заявил замглавы Министерства финансов Алексей Лавров на Всероссийском семинаре-совещании, посвященном взаимодействию государства и частных организаций. Именно благодаря богатому опыту республику выбрали в качестве площадки для мероприятия.

Открытие пленарной части посетил Радий Хабиров. Он отметил актуальность внедрения механизмов, которые позволяют бизнесу успешно конкурировать с госучреждениями за право предоставлять услуги на основе бюджетного финансирования.

У нас есть в республике интересный опыт – дошкольные сертификаты. Мы из бюджета выделили 137 млн рублей и выдали более 2 тысяч сертификатов. Благодаря этому жители уже смогли отдать своих детей в действующие частные детсады. А бизнес в этой части получил хороший социальный заказ, который даёт серьёзные перспективы развития. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В Башкортостане социальное обслуживание стали отдавать негосударственным организациям с 2014 года. В 2020 вышел уже федеральный закон, республика вновь в числе первых приняла участие в его апробации. Кстати, был отмечен и опыт создания в регионе цифровой системы по выдаче сертификатов. На семинаре заключили соглашения между Башкортостаном и тремя регионами о передаче им соответствующего цифрового сервиса. На сегодня объем финансирования из бюджета республики составляет порядка 800 млн рублей.

Башкирия устойчиво занимает первые места в рейтинге Минэкономразвития по работе с негосударственным сектором, имеет уникальный опыт, так что ее вхождение в проект — закономерный следующий шаг. Поэтому республика и выбрана местом проведения всероссийского семинара. Алексей Лавров, заместитель министра финансов России

Мы реализуем три направления: социальное обслуживание, спорт и туризм. Туризм в республике развивается очень активно, это наш приоритет. С этого года мы участвуем в федеральной программе по развитию школьного туризма. Более 11 тыс. наших детей получат возможность путешествовать, получат возможность посетить какой-то интересный уголок нашей республики. Лира Игтисамова, заместитель премьер-министра правительства - министр финансов Республики Башкортостан