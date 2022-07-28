Башкортостан – в числе лидеров по реализации проектов социального заказа

В федеральном Минфине отметили Башкортостан как одного из лидеров реализации проектов социального заказа. Об этом замглавы Министерства финансов Алексей Лавров заявил на всероссийском семинаре-совещании, посвященном взаимодействию государства и частных организаций в деле оказания социальных услуг. Именно благодаря богатому опыту республику выбрали в качестве площадки для мероприятия. Важность взаимодействия бизнеса, государства и населения отметил и Радий Хабиров на открытии пленарной части.
Их работа, может, и не видна внешне, зато точно важна и ощутима для каждого. Они не просто спасают бюджет, но и формируют возможности для развития. Семинар собрал более 250 экспертов из 33 регионов страны: сотрудников федеральных и региональных ведомств, а также специалистов некоммерческих организаций и институтов развития. Главная тема повестки – взаимодействие бизнеса и государства в деле оказания услуг населению.
Башкортостан в этом взаимодействии – один из передовиков. Так, уже с 2014 года социальное надомное обслуживание в республике стали отдавать негосударственным организациям. Это позволило снизить очереди, обеспечить доступность услуг и повысить их качество. В 2020 вышел уже федеральный закон о соцзаказах, и республика вновь в числе первых приняла участие в его апробации.
Большая работа идет и по направлению спортивной подготовки.
Весьма успешен опыт использования в регионе социальных сертификатов на посещение детьми до трёх лет частных детсадов. В 2022 году из республиканского бюджета на эти цели выделили 137 млн рублей, выдали более 2 тысяч сертификатов. Это, с одной стороны, избавило родителей от головной боли, где оставить малыша, с другой – выгода и для государства. Все-таки так гораздо дешевле, чем строить 10 полноценных дошкольных учреждений.
На семинаре был отмечен и опыт создания в регионе цифровой системы по выдаче сертификатов. Между Минцифры Башкортостана и тремя регионами заключено соглашение о передаче им соответствующего сервиса.
Семинар-совещание продлится в Уфе два дня. За это время эксперты обсудят особенности реализации федерального закона, а также обменяются успешными региональными практиками и определят возможные пути развития механизма социального заказа. Уже готовится законопроект о расширении направлений. Его в частности намерены распространить на профилактику социально значимых заболеваний и получение дополнительного образования.