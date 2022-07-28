Башкортостан – в числе лидеров по реализации проектов социального заказа

В федеральном Минфине отметили Башкортостан как одного из лидеров реализации проектов социального заказа. Об этом замглавы Министерства финансов Алексей Лавров заявил на всероссийском семинаре-совещании, посвященном взаимодействию государства и частных организаций в деле оказания социальных услуг. Именно благодаря богатому опыту республику выбрали в качестве площадки для мероприятия. Важность взаимодействия бизнеса, государства и населения отметил и Радий Хабиров на открытии пленарной части.

Их работа, может, и не видна внешне, зато точно важна и ощутима для каждого. Они не просто спасают бюджет, но и формируют возможности для развития. Семинар собрал более 250 экспертов из 33 регионов страны: сотрудников федеральных и региональных ведомств, а также специалистов некоммерческих организаций и институтов развития. Главная тема повестки – взаимодействие бизнеса и государства в деле оказания услуг населению.

Да, есть государство, есть социальные задачи. С другой стороны, есть сообщество очень неравнодушных компетентных людей, которые могут закрывать те лакуны, которые, возможно, в силу неповоротливости или чрезвычайной занятости госструктур не могут реализовываться. Поэтому родилась идея, которую мы сегодня обсуждаем, идея соцзаказа. Идея привлечения институтов гражданского общества к выполнению важных социальных задач. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Башкортостан в этом взаимодействии – один из передовиков. Так, уже с 2014 года социальное надомное обслуживание в республике стали отдавать негосударственным организациям. Это позволило снизить очереди, обеспечить доступность услуг и повысить их качество. В 2020 вышел уже федеральный закон о соцзаказах, и республика вновь в числе первых приняла участие в его апробации.

Мы реализуем сегодня 23 направления, соответственно, три отрасли: социальное обслуживание населения, спорт и, конечно же, туризм. Туризм развивается в республике очень активно, это наш приоритет, мы участвуем в федеральной программе по развитию школьного туризма. Более 11 тысяч детей получат возможность путешествовать, реализуют, возможно, свою мечту, посетив один из значимых, интересных уголков нашей республики. Лира Игтисамова, заместитель премьер-министра правительства, министр финансов Республики Башкортостан

Большая работа идет и по направлению спортивной подготовки.

Подход, который принят руководством республики, заслуживает большого уважения и доверия. Количество вложенных средств и количество людей, проходящих через эту систему, показывают вовлеченность властей региона. Это станет хорошей базой для дальнейшего анализа и дальнейших перспектив. Азат Кадыров, первый заместитель министра спорта России

Весьма успешен опыт использования в регионе социальных сертификатов на посещение детьми до трёх лет частных детсадов. В 2022 году из республиканского бюджета на эти цели выделили 137 млн рублей, выдали более 2 тысяч сертификатов. Это, с одной стороны, избавило родителей от головной боли, где оставить малыша, с другой – выгода и для государства. Все-таки так гораздо дешевле, чем строить 10 полноценных дошкольных учреждений.

Для потребителя главное преимущество – право выбора. Право замены того поставщика услуг, который по тем или иным причинам начинает тебя не устраивать. Республика устойчиво занимает первые места в рейтинге Минэкономразвития по работе с негосударственными организациями, и здесь накоплен уникальный опыт. Алексей Лавров, заместитель министра финансов России

На семинаре был отмечен и опыт создания в регионе цифровой системы по выдаче сертификатов. Между Минцифры Башкортостана и тремя регионами заключено соглашение о передаче им соответствующего сервиса.