Автобус, в котором погибли 6 жителей Башкирии, не был оснащен системой ГЛОНАСС

Пассажирский автобус, в котором погибли 6 человек в результате аварии с грузовиком в Благоварском районе, не был оснащен системой ГЛОНАСС. Об этом в интервью телеканалу БСТ рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Башкортостана Александр Клебанов.

Сейчас в республике функционирует «Центр организации перевозок Башкортостана», который следит за межмуниципальными рейсами. Однако злополучного автобуса в этой системе не было. Добавим, маршрут осуществляла компания «Уфа-Лайн». Установлено, что водитель превысил скоростной режим, к тому же,  игнорируя правила безопасности, вез нескольких пассажиров стоя. 

Фото №1 - Автобус, в котором погибли 6 жителей Башкирии, не был оснащен системой ГЛОНАСС

Мы получаем информацию о том, где находится автобус, какой номер, какой рейс обслуживает. – Автобус из ДТП был в этой системе? – Нет. Он не оснащен системой ГЛОНАСС. Штраф – 300 тысяч рублей. Это серьезное нарушение. И можно говорить о лишении лицензии.

Александр Клебанов, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан
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