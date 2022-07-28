Автобус, в котором погибли 6 жителей Башкирии, не был оснащен системой ГЛОНАСС

Пассажирский автобус, в котором погибли 6 человек в результате аварии с грузовиком в Благоварском районе, не был оснащен системой ГЛОНАСС. Об этом в интервью телеканалу БСТ рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Башкортостана Александр Клебанов.
Сейчас в республике функционирует «Центр организации перевозок Башкортостана», который следит за межмуниципальными рейсами. Однако злополучного автобуса в этой системе не было. Добавим, маршрут осуществляла компания «Уфа-Лайн». Установлено, что водитель превысил скоростной режим, к тому же, игнорируя правила безопасности, вез нескольких пассажиров стоя.