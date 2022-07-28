Автобус, в котором погибли 6 жителей Башкирии, не был оснащен системой ГЛОНАСС

Мы получаем информацию о том, где находится автобус, какой номер, какой рейс обслуживает. – Автобус из ДТП был в этой системе? – Нет. Он не оснащен системой ГЛОНАСС. Штраф – 300 тысяч рублей. Это серьезное нарушение. И можно говорить о лишении лицензии.

Александр Клебанов, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан