В одном из лагерей Башкирии для детей провели мастер-класс по самообороне

Как защитить себя от нападения и обращаться с нунчаками? С некоторыми элементами самообороны сегодня знакомили отдыхающих оздоровительного лагеря «Солнышко». В гости к детям с мастер-классом приехали инструкторы спортивной федерации армейского рукопашного боя.

Один из приёмов самообороны. Демонстрирует его руководитель регионального отделения спортивной федерации армейского рукопашного боя. А вот в качестве напарника – отдыхающий оздоровительного лагеря «Солнышко». Семён Тугаев сам изъявил желание выступить помощником для инструктора. Того, что это может быть больно, не испугался.

У меня заниженный болевой порог, потому что я сам занимаюсь смешанными боевыми единоборствами, мы точно так же крутим друг друга в зале. Поэтому в целом всё отлично, ничего не болит. Семён Тугаев, отдыхающий

Такие мастер-классы полезны не только для юношей, считают организаторы. Девочки тоже должны уметь постоять за себя. По крайней мере, в случае необходимости дать достойный отпор назойливому оппоненту.

Разное в жизни бывает, и в принципе, для девушки самооборона – это главное, что она должна знать и именно как пользоваться этим, то есть теория – это одно, а практика – это совсем другое. Ульяна Куликова, вожатая

Из разных уголков республики в детский лагерь «Солнышко» Благоварского района приехали 180 детей. Это патриотическая смена под названием «Zдорово» – в поддержку военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Сегодняшний мастер-класс также посвятили российским солдатам и жителям Донбасса. Основная цель – заинтересовать ребят армейским рукопашным боем.

Первый раздел – это умение вести себя в экстремальных ситуациях, второй раздел – владение защитной техникой, и третье – защита от колюще-режущего предмета, то есть все защитные техники. Мы ребятам расскажем, покажем, что из себя представляет армейский рукопашный бой, и наша задача – открыть в регионах Башкирии направление спортивных школ армейского рукопашного боя. Наиль Галимов, руководитель спортивной федерации армейского рукопашного боя России по Республике Башкортостан