В одном из лагерей Башкирии для детей провели мастер-класс по самообороне

Как защитить себя от нападения и обращаться с нунчаками? С некоторыми элементами самообороны сегодня знакомили отдыхающих оздоровительного лагеря «Солнышко». В гости к детям с мастер-классом приехали инструкторы спортивной федерации армейского рукопашного боя.
Один из приёмов самообороны. Демонстрирует его руководитель регионального отделения спортивной федерации армейского рукопашного боя. А вот в качестве напарника – отдыхающий оздоровительного лагеря «Солнышко». Семён Тугаев сам изъявил желание выступить помощником для инструктора. Того, что это может быть больно, не испугался.
Такие мастер-классы полезны не только для юношей, считают организаторы. Девочки тоже должны уметь постоять за себя. По крайней мере, в случае необходимости дать достойный отпор назойливому оппоненту.
Из разных уголков республики в детский лагерь «Солнышко» Благоварского района приехали 180 детей. Это патриотическая смена под названием «Zдорово» – в поддержку военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Сегодняшний мастер-класс также посвятили российским солдатам и жителям Донбасса. Основная цель – заинтересовать ребят армейским рукопашным боем.
Патриотическое воспитание молодежи, допризывная подготовка, развитие навыков выживания – это лишь некоторые направления деятельности регионального отделения спортивной федерации армейского рукопашного боя. Полученные на подобных мастер-классах знания представители общественной организации планируют в будущем закреплять уже в рамках спортивных школ и военно-патриотических клубов.