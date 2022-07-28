«Спорт – норма жизни»: в Уфе прошло совещание с первым замминистра спорта России

К примеру, теперь у биатлонистов нет проблем с подготовкой новичков, а также юношеской и взрослой сборных региона. Сейчас в школе достаточное количество патронов, лыж и другого необходимого для беговой и стрелковой подготовки инвентаря. В Стерлитамакской спортшколе, кроме оборудования, приобрели два автобуса для поездок на соревнования и сборы. И не только. В регионе появляются новые спортобъекты, завершается строительство крытого футбольного манежа, работы ведутся по графику. Объект сдадут в конце года. В 2024 году в Уфе возведут комплекс гребного слалома. Готовятся к строительству еще 19 спортсооружений: они появятся в Уфе, Баймакском районе, Толбазах и не только. Также в республике продолжат развиваться программы «Сельский тренер» и «Борьба в школы».