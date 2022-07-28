В Уфе прошла гонка в рамках чемпионата России по велоспорту

Сильнейшие девушки страны соревновались в дисциплине критериум. Башкирские спортсменки участие не принимали, но и без них состав участниц был очень представительным. В столицу Башкортостана приехала велосипедная элита страны.

Критериум – одна из самых зрелищных гонок в велоспорте. Помимо скорости, здесь нужно показать хорошее тактическое мышление. Критериум – групповая гонка. В Уфе на спорткомплексе «Биатлон» спортсменки должны были преодолеть 16 кругов по два километра. Каждые два круга – промежуточные финиши, за высокие позиции на которых участницы получают очки. Критериум зачастую проводится на городских улицах.

Обычно критериум проходит по равнинной трассе. Здесь в связи со спецификой трассы многое меняется. Если спринтеры могут сидеть в группе и постоянно финишировать, то здесь им еще нужно доехать до этого финиша. Александра Съедина, бронзовый призер чемпионата России по велоспорту

Задолго до основного финиша лидерство в гонке захватила Анастасия Печерских из Санкт-Петербурга. Никто из преследовательниц не смог и близко подобраться к ней. В итоге борьба шла лишь за второе место. Пьедестал дополнили подруги Анастасии по команде. Маргарита Сырадоева была второй, а Александра Съедина – третьей.

Гонка прошла хорошо. Благодаря слаженной работе команды удалось продержать долгий отрыв. Хотелось бы сказать спасибо моей команде. Без нее бы не было такой победы. Тем более вся наша команда заняла первые места. Анастасия Печерских, чемпионка России по велоспорту

Башкирские спортсменки в уфимских гонках чемпионата России участие не принимают. Побороться за победу могла бы Айгуль Гареева. Но в последнее время спортсменку из Чекмагуша преследуют неудачи. До сих пор она ощущает последствия травмы, полученной на тренировке в прошлом году. К тому же Айгуль была дисквалифицирована на полтора года за пропуск трех допинг-тестов до марта 2023 года. Но на следующий сезон у Гареевой большие планы.

В этом отношении нам хорошо. Мы имеем право на международных гонках выступать, если за клуб, как в хоккее или в футболе. Айгуль будет выступать в швейцарской команде. Лишь бы рука зажила. Ринат Латыпов, председатель федерации велоспорта Республики Башкортостан