В Уфе прошла гонка в рамках чемпионата России по велоспорту

Сильнейшие девушки страны соревновались в дисциплине критериум. Башкирские спортсменки участие не принимали, но и без них состав участниц был очень представительным. В столицу Башкортостана приехала велосипедная элита страны.
Критериум – одна из самых зрелищных гонок в велоспорте. Помимо скорости, здесь нужно показать хорошее тактическое мышление. Критериум – групповая гонка. В Уфе на спорткомплексе «Биатлон» спортсменки должны были преодолеть 16 кругов по два километра. Каждые два круга – промежуточные финиши, за высокие позиции на которых участницы получают очки. Критериум зачастую проводится на городских улицах.
Задолго до основного финиша лидерство в гонке захватила Анастасия Печерских из Санкт-Петербурга. Никто из преследовательниц не смог и близко подобраться к ней. В итоге борьба шла лишь за второе место. Пьедестал дополнили подруги Анастасии по команде. Маргарита Сырадоева была второй, а Александра Съедина – третьей.
Башкирские спортсменки в уфимских гонках чемпионата России участие не принимают. Побороться за победу могла бы Айгуль Гареева. Но в последнее время спортсменку из Чекмагуша преследуют неудачи. До сих пор она ощущает последствия травмы, полученной на тренировке в прошлом году. К тому же Айгуль была дисквалифицирована на полтора года за пропуск трех допинг-тестов до марта 2023 года. Но на следующий сезон у Гареевой большие планы.
В субботу Уфа снова станет местом проведения гонки в рамках чемпионата России. На этот раз велогонщицы будут соревноваться на Затонской трассе. Там будут выявлены лучшие в дисциплине командная гонка. Специально для этого будет перекрыт участок дороги длиной в семь с половиной километров.