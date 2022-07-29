В Башкирии бывшие супруги расправились с инвалидом

Она узнала, когда ее бывший сожитель будет один дома, и сказала супругу взять предметы для маскировки и одежду, от которой потом можно будет избавиться. Ночью с 25 на 26 марта 2021 года обвиняемые вместе пришли к дому жертвы, где женщина ввела потерпевшего в заблуждение, заявив, что пришла одна, чтобы вернуть долг, а когда тот открыл дверь, обвиняемый нанес мужчине множественные удары ножом, от которых тот скончался на месте. Потерпевший являлся инвалидом, плохо передвигался и не мог оказать активного сопротивления. После содеянного супружеская пара похитила из дома убитого ноутбук, сумку, телефон общей стоимостью почти 50 тысяч рублей, а также похитили банковскую карту, с которой впоследствии сняли 34 тысячи рублей.

пресс-служба СУ СКР по РБ