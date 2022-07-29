В Башкирии бывшие супруги расправились с инвалидом
В Кумертау за убийство инвалида и кражу осудили бывших супругов. Женщина проведет в тюрьме 12 лет, а мужчина - 19 лет, сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ.
Из-за многочисленных оскоблений у 27-летней обвиняемой сложились неприязненные отношения с ее 38-летним бывшим сожителем. Злоумышленница уговорила своего бывшего мужа убить его.
Она узнала, когда ее бывший сожитель будет один дома, и сказала супругу взять предметы для маскировки и одежду, от которой потом можно будет избавиться. Ночью с 25 на 26 марта 2021 года обвиняемые вместе пришли к дому жертвы, где женщина ввела потерпевшего в заблуждение, заявив, что пришла одна, чтобы вернуть долг, а когда тот открыл дверь, обвиняемый нанес мужчине множественные удары ножом, от которых тот скончался на месте. Потерпевший являлся инвалидом, плохо передвигался и не мог оказать активного сопротивления. После содеянного супружеская пара похитила из дома убитого ноутбук, сумку, телефон общей стоимостью почти 50 тысяч рублей, а также похитили банковскую карту, с которой впоследствии сняли 34 тысячи рублей.
пресс-служба СУ СКР по РБ
Тело мужчины обнаружил его знакомый. В скором времени стражи порядка задержали убийцу. Он раскаялся в содеянном и заявил, что действовал один.
При анализе материалов уголовного дела в отделе по расследованию особо важных дел была выдвинута версия о причастности к убийству бывшей супруги обвиняемого. С этой целью были допрошены знакомые потерпевшего и обвиняемых, изучены камеры видеонаблюдения, проведены обыски по местам их жительства, а также оперативно-разыскные мероприятия, в результате установлен свидетель, который изобличил женщину в совершенном преступлении, а также добыты иные доказательства ее причастности к преступлению. После предъявления собранных доказательств, обвиняемая созналась в содеянном и написала явку с повинной.