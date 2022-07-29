В Уфе 12-летний мальчик попал под колеса пассажирского автобуса

Вчера, 28 июля, в Уфе автобус "НефАЗ" сбил 12-летнего мальчика, пересекавшего проезжую часть на красный свет. Как сообщили в столичной Госавтоинспекции, ДТП произошло на перекрестке улиц Калинина и Ульяновых.

Автобусом, следовавшим по маршруту №51, управлял 41-летний мужчина. В момент ДТП в салоне пассажирского транспорта находились 35 человек. Пострадавших нет.

12-летнего пешехода доставили в больницу с различными травмами. Сейчас сотрудники дорожной полиции выясняют все обстоятельства случившегося.