В Уфе 12-летний мальчик попал под колеса пассажирского автобуса

Вчера, 28 июля, в Уфе автобус "НефАЗ" сбил 12-летнего мальчика, пересекавшего проезжую часть на красный свет. Как сообщили в столичной Госавтоинспекции, ДТП произошло на перекрестке улиц Калинина и Ульяновых.
Автобусом, следовавшим по маршруту №51, управлял 41-летний мужчина. В момент ДТП в салоне пассажирского транспорта находились 35 человек. Пострадавших нет.
12-летнего пешехода доставили в больницу с различными травмами. Сейчас сотрудники дорожной полиции выясняют все обстоятельства случившегося.
Фото: ГИБДД по Уфе.