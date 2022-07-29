В Башкирии простились с Ильдаром Ахияровым, погибшим во время спецоперации на Украине
В Дюртюлях проводили в последний путь 25-летнего командира танка Ильдара Ахиярова, погибшего во время СВО на Украине. Об этом сообщил глава муниципалитета Риф Юсупов.
В вооруженные силы на военную службу он был призван уже с 2016 года. Ильдара знают в спортивной среде не только нашего района, но и за пределами республики: он серьезно занимался спортивным туризмом и привозил домой медали и кубки. Прилежный, дисциплинированный, надежный – таким запомнили его одноклассники.
Риф Юсупов, глава муниципалитета
У Ильдара Ахиярова остались двое младших братьев, которых он помогал воспитывать своей маме.
Редакция bash.news выражает искренние соболезнования семье Ильдара Ахиярова