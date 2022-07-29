В Башкирии простились с Ильдаром Ахияровым, погибшим во время спецоперации на Украине

В Дюртюлях проводили в последний путь 25-летнего командира танка Ильдара Ахиярова, погибшего во время СВО на Украине. Об этом сообщил глава муниципалитета Риф Юсупов.

Фото №1 - В Башкирии простились с Ильдаром Ахияровым, погибшим во время спецоперации на Украине

В вооруженные силы на военную службу он был призван уже с 2016 года. Ильдара знают в спортивной среде не только нашего района, но и за пределами республики: он серьезно занимался спортивным туризмом и привозил домой медали и кубки. Прилежный, дисциплинированный, надежный – таким запомнили его одноклассники.

Риф Юсупов, глава муниципалитета

У Ильдара Ахиярова остались двое младших братьев, которых он помогал воспитывать своей маме.

Редакция bash.news выражает искренние соболезнования семье Ильдара Ахиярова

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