В Башкирии простились с Ильдаром Ахияровым, погибшим во время спецоперации на Украине

В вооруженные силы на военную службу он был призван уже с 2016 года. Ильдара знают в спортивной среде не только нашего района, но и за пределами республики: он серьезно занимался спортивным туризмом и привозил домой медали и кубки. Прилежный, дисциплинированный, надежный – таким запомнили его одноклассники.

Риф Юсупов, глава муниципалитета