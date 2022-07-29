В Башкирии полиграф помог установить причину несчастного случая с электрослесарем
Гострудинспекция Башкирии завершила расследование несчастного случая, где пострадал 30-летний электрослесарь. Инцидент произошел на подстанции "Машзавод" 8 июля. В тот день бригада выполняла там капремонт оборудования.
Сотрудники пережидали дождь в слесарной мастерской, где занимались подготовкой материалов и инструментов. Когда было решено продолжить ремонт, 30-летний электрослесарь, взяв лестницу и инструменты, первым вышел из помещения. Не зная точного расположения места производства работ, так как из-за непогоды допуск оформлялся не на рабочем месте, а в мастерской, электрослесарь приступил к ним, ориентируясь на ограждения и плакаты, не убранные после окончания предыдущих работ (на соседней ячейке).
пресс-служба Гострудинспекции РБ
Мужчина попал под напряжение 110 кВ и был поражен током. Пострадавшего доставили в городскую больницу №1 с тяжёлыми термическими ожогами.
После несчастного случая электромонтёр по обслуживанию ПС переместил ограждение и плакаты на то место, где он должен был их установить до начала работ, сокрыв тем самым факт нарушений при организации рабочего места. Благодаря тому, что при опросе членов бригады (с их личного письменного согласия) был использован компьютерный полиграф, государственному инспектору труда удалось выявить факт намеренного изменения места происшествия, установить, что к несчастному случаю привела неудовлетворительная организация производства работ.
пресс-служба Гострудинспекции РБ
Сейчас материалы расследования находятся в следственных органах.