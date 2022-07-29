В Башкирии полиграф помог установить причину несчастного случая с электрослесарем

После несчастного случая электромонтёр по обслуживанию ПС переместил ограждение и плакаты на то место, где он должен был их установить до начала работ, сокрыв тем самым факт нарушений при организации рабочего места. Благодаря тому, что при опросе членов бригады (с их личного письменного согласия) был использован компьютерный полиграф, государственному инспектору труда удалось выявить факт намеренного изменения места происшествия, установить, что к несчастному случаю привела неудовлетворительная организация производства работ.

пресс-служба Гострудинспекции РБ