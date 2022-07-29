Связал руки и ноги: в Башкирии мужчина ограбил пенсионера

63-летний житель Баймакского района обратился в полицию и рассказал, что у него похитили видеокамеры, DVD плеер, ТВ-приставку, телевизор и 85 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.
Спустя несколько дней подозреваемый вновь решил вернуться к пенсионеру. Он связал ему ноги и руки, после чего украл ценные вещи и еще 19 тысяч рублей.
В скором времени оперативники задержали злоумышленника. Им оказался 33-летний житель Оренбургской области, который ранее был судим за грабеж. Он рассказал, что деньги потратил, а технику выбросил, так как в ломбарде ее не приняли.
Фото: МВД по РБ.