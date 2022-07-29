Связал руки и ноги: в Башкирии мужчина ограбил пенсионера

63-летний житель Баймакского района обратился в полицию и рассказал, что у него похитили видеокамеры, DVD плеер, ТВ-приставку, телевизор и 85 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Фото №1 - Связал руки и ноги: в Башкирии мужчина ограбил пенсионера

По словам потерпевшего, ранее у него дома снимал комнату 33-летний мужчина, который приехал на заработки. Вместе с сожительницей, ее подругой и 6 детьми, они некоторое время жили в доме пенсионера. В один день хозяин дома обнаружил, что у него пропали 65 тысяч рублей и заподозрил в этом квартиранта. Между ними возник конфликт, после которого жильцы уехали в другой город.

пресс-служба МВД по РБ

Спустя несколько дней подозреваемый вновь решил вернуться к пенсионеру. Он связал ему ноги и руки, после чего украл ценные вещи и еще 19 тысяч рублей.

В скором времени оперативники задержали злоумышленника. Им оказался 33-летний житель Оренбургской области, который ранее был судим за грабеж. Он рассказал, что деньги потратил, а технику выбросил, так как в ломбарде ее не приняли.

Фото: МВД по РБ.

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