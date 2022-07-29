Связал руки и ноги: в Башкирии мужчина ограбил пенсионера

По словам потерпевшего, ранее у него дома снимал комнату 33-летний мужчина, который приехал на заработки. Вместе с сожительницей, ее подругой и 6 детьми, они некоторое время жили в доме пенсионера. В один день хозяин дома обнаружил, что у него пропали 65 тысяч рублей и заподозрил в этом квартиранта. Между ними возник конфликт, после которого жильцы уехали в другой город.

пресс-служба МВД по РБ