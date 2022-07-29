В одном из районов Башкирии ввели карантин из-за нашествия опасных насекомых

Региональный Россельхознадзор обнаружил на территории ГАУ РБ «Кананикольский лесхоз» черного соснового усача и ввел карантин. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Он был выявлен во время фитосанитарного осмотра. Карантинную зону установили на площади 17 738 гектаров. В ходе действия ограничений запрещается выпускать в оборот зараженную продукцию и перевозить ее, а также вывозить без карантинного сертификата.