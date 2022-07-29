Стало известно, в каких районах Башкирии наблюдается чрезвычайный класс пожароопасности

Министерство лесного хозяйства усилено контролирует ситуацию с лесными пожарами в Башкирии. Стало известно, в каких районах региона наблюдается чрезвычайный класс пожарной опасности.
В министерстве отметили, что за последние сутки очагов лесных пожаров не зафиксировано. При этом в Бирском, Кушнаренковском, Уфимском районах прогнозируется 5 класс пожарной опасности. Также напряженная ситуация в Архангельском, Аскинском, Белебеевском, Белокатайском, Дюртюлинском, Илишевском, Федоровском, Чишминском и Янаульском районах. Там прогнозируется 4 класс пожароопасности.
В целом по региону прогнозируется 2-3 класс пожарной опасности в ближайшие дни.