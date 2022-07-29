На «Инвестчасе» одобрили новые проекты в сфере промышленности, торговли и АПК

В Салавате и Стерлитамаке появятся многофункциональные торгово-развлекательные центры с суммарным объёмом инвестиций до 900 млн рублей. Глава Башкортостана Радий Хабиров провёл заседание Инвестиционного комитета.
Идее строительства центров присвоен статус приоритетного с предоставлением налоговых льгот. Инвестор рассчитывает создать порядка 90 рабочих мест и до 900 мест – для предпринимателей в сфере торговли, общественного питания и оказания услуг. В Мелеузовском районе появится роботизированный животноводческий комплекс на 1 200 коров с созданием 42 рабочих места и вложениями больше миллиарда рублей. В качестве мер господдержки инвестору возместят часть затрат на приобретение племенного скота и сельхозтехники. Также на «Инвестчасе» поддержали инициативу создания фабрики по серийному изготовлению мебели, который планируют разместить на территории индустриального парка «Уфимский».
Статусы приоритетных получили проекты строительства придорожный комплекс на автодороге Уфа-Бирск-Янаул и создании в Учалинском районе производства дорожных бордюров и плит из белого гранита.