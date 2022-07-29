В Башкирии простились с Дмитрием Ивановым, погибшим во время СВО на Украине

Вчера, 28 июля, в Архангельском районе в последний путь проводили Дмитрия Иванова, погибшего во время СВО на Украине. Об этом рассказали в пресс-службе муниципалитета.

Фото №1 - В Башкирии простились с Дмитрием Ивановым, погибшим во время СВО на Украине

Жизнь солдата оборвалась на 32 году жизни. Он родился и вырос в селе Максим Горький. В 2010 году Дмитрий начал служить ВС РФ, а в 2018 году принял участие в военной операции в Сирии.

Дмитрий Иванов заслужил множество наград: орден Салавата Юлаева, медали за «Доблесть и отвагу», «Участнику военной операции в Сирии» и «За отличие в военной службе» III степени.

У Дмитрия Иванова остались супруга и дочь.

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