В Башкирии готовность к отопительному сезону составляет 70%

Представители министерства ЖКХ Башкирии рассказали о подготовке к зимнему сезону в республике. Готовность к отопительному сезону по последним данным в среднем составляет 70%.

Фото №1 - В Башкирии готовность к отопительному сезону составляет 70%

В целях исключения возникновения рисков некачественной подготовки к подаче теплоносителя, необходимо взять на особый контроль ряд отдельных муниципальных образований, где темпы подготовки, на мой взгляд, невысоки. Все риски необходимо исключить уже сейчас, а не тогда, когда мы войдем в сезон. Прошу усилить работу глав в этом направлении», — сказал и. о. министра ЖКХ РБ Алан Марзаев.

Алан Марзаев, и.о. министра ЖКХ РБ

Участники обсудили также подготовку жилищного фонда, а это более 18 тыс. многоквартирных домов, ход ремонтных работ в котельных и на тепловых сетях. Завершить подготовку объектов жилищного фонда к предстоящей зиме муниципалитеты должны до 15 сентября.

В дополнение к анализу подготовительного процесса к зиме также обсуждалась реализация федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» и республиканской программы «Башкирские дворики». В текущем сезоне запланировано благоустройство 122 общественных и 200 дворовых территорий.

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