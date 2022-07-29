В Башкирии готовность к отопительному сезону составляет 70%

В целях исключения возникновения рисков некачественной подготовки к подаче теплоносителя, необходимо взять на особый контроль ряд отдельных муниципальных образований, где темпы подготовки, на мой взгляд, невысоки. Все риски необходимо исключить уже сейчас, а не тогда, когда мы войдем в сезон. Прошу усилить работу глав в этом направлении», — сказал и. о. министра ЖКХ РБ Алан Марзаев.

Алан Марзаев, и.о. министра ЖКХ РБ