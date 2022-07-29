В Башкирии готовность к отопительному сезону составляет 70%

Представители министерства ЖКХ Башкирии рассказали о подготовке к зимнему сезону в республике. Готовность к отопительному сезону по последним данным в среднем составляет 70%.
Участники обсудили также подготовку жилищного фонда, а это более 18 тыс. многоквартирных домов, ход ремонтных работ в котельных и на тепловых сетях. Завершить подготовку объектов жилищного фонда к предстоящей зиме муниципалитеты должны до 15 сентября.
В дополнение к анализу подготовительного процесса к зиме также обсуждалась реализация федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» и республиканской программы «Башкирские дворики». В текущем сезоне запланировано благоустройство 122 общественных и 200 дворовых территорий.