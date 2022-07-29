Сбившую насмерть мать и ребенка жительницу Уфы поместили под домашний арест

Женщине, сбившей насмерть мать и сына на пешеходном переходе в Уфе, избрали меру пресечения. Сегодня Октябрьский районный суд арестовал водителя на два месяца. Уфимка проведет их дома.

Напомним, женщина за рулем Nissan Juke при повороте с Софьи Перовской на улицу Авроры сбила 38-летнюю уфимку и ее 5-летнего сына. Они переходили дорогу на зеленый свет.

По предварительным данным, водитель отвлеклась покормить своего  ребенка, а после удара перепутала педали и переехала пострадавших. Мама и сын от полученных травм скончались на месте.

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