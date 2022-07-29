Башкортостан вошел в число пилотных регионов по созданию единой системы пространственных данных

Башкортостан хотят включить в число пилотных регионов, которые будут участвовать в формировании новой информационной системы данных. С таким предложением к Главе Башкортостана обратился руководитель Росреестра во время рабочей встречи в Доме республики. 

Радий Хабиров с Олегом Скуфинским обсудили госпрограмму по созданию национальной системы пространственных данных. Башкортостан вошел в число пилотных регионов, участвующих в создании единой цифровой платформы. В дальнейшем это позволит получить отечественный инструмент пространственного анализа и обеспечит полноту и качество сведений ЕГРН.

Республика неслучайно попала в число пилотных регионов. Республика в ПФО является одним из лидеров с точки зрения полноты данных, с точки зрения подходов, с точки зрения точности. Надо отметить большую работу республики с точки зрения создания региональных геоинформационных систем. 

Олег Скуфинский, руководитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии

В Башкортостане уже реализуется  проект «Территория». Национальная же система пространственных данных позволит создать единую платформу, через которую, к примеру, потенциальный инвестор сможет ознакомиться с земельными участками для ведения бизнеса или застройки.

Чтобы выделить землю для стройки, нужно понимать ее статус, понимать приграничные территории, понимать наличие сетей, понимать какие-то ограничения, которые существуют. Там много нюансов, нужно прикладывать десятки документов. Идея была, как я понимаю эту историю, чтобы все было в одном месте – всестороннее, понятно и продумано. 

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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