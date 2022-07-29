Башкортостан вошел в число пилотных регионов по созданию единой системы пространственных данных

Чтобы выделить землю для стройки, нужно понимать ее статус, понимать приграничные территории, понимать наличие сетей, понимать какие-то ограничения, которые существуют. Там много нюансов, нужно прикладывать десятки документов. Идея была, как я понимаю эту историю, чтобы все было в одном месте – всестороннее, понятно и продумано.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан