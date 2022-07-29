Башкортостан вошел в число пилотных регионов по созданию единой системы пространственных данных

Башкортостан хотят включить в число пилотных регионов, которые будут участвовать в формировании новой информационной системы данных. С таким предложением к Главе Башкортостана обратился руководитель Росреестра во время рабочей встречи в Доме республики.
Радий Хабиров с Олегом Скуфинским обсудили госпрограмму по созданию национальной системы пространственных данных. Башкортостан вошел в число пилотных регионов, участвующих в создании единой цифровой платформы. В дальнейшем это позволит получить отечественный инструмент пространственного анализа и обеспечит полноту и качество сведений ЕГРН.
В Башкортостане уже реализуется проект «Территория». Национальная же система пространственных данных позволит создать единую платформу, через которую, к примеру, потенциальный инвестор сможет ознакомиться с земельными участками для ведения бизнеса или застройки.