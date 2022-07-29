В Башкирии благодаря «Поездам здоровья» обследованы 90 тысяч пациентов

В Башкирии активно реализуется акция «Здоровая республика – здоровый регион». О ходе проекта сообщает министерство здравоохранения региона.
В масштабной акции участвуют передвижные Центры здоровья, передвижные флюорографы и маммографы, передвижные ФАПы и диагностические центры Республиканской клинической больницы имени Куватова, Республиканского кардиологического центра. В составе бригад — терапевт, хирург, акушер-гинеколог, онколог, кардиолог, офтальмолог, уролог, невролог, стоматолог, эндокринолог и другие специалисты.
Все пациенты с подозрением, либо выявленными социально-значимыми заболеваниями направлены на дообследования для уточнения диагноза или лечение.
Сейчас сформированные бригады медиков работают в шести районах Башкирии согласно графику:
— Уфимский маршрут начинает работу в Чекмагушевском районе (01.08-03.08 село Старокалмашево, 04.08-05.08 село Имянликулево).
— Дуванский маршрут продолжает работу в Дуванском районе (01.08-02.08 село Калмаш, 03.08-05.08 село Улькунды).
— Нефтекамский маршрут начинает работу в Калтасинском районе (04.08-05.08 деревня Большой Кельтей).
— Октябрьский маршрут начинает работу в Миякинском районе (01.08 деревня Рассвет, 02.08 деревня Новый Мир, 03.08-04.08 село Сатыево, 05.08 деревня Сафарово).
— Стерлитамакский маршрут начинает работу в Кугарчинском районе (01.08-03.08 деревня Худайбердино, 04.08-05.08 село Юмагузино).
— Белорецкий маршрут продолжает работу в Хайбулинском районе (01.08-03.08 село Маган, 04.08-05.08 село Степной).
Все «Поезда здоровья» курсируют по населенным пунктам в соответствии с графиками и планами. Задействовано в общей сложности 26 мобильных передвижных комплексов и 156 специалистов.
Записываться к специалистам не нужно — прием ведётся в порядке «живой очереди», отметили в министерстве здравоохранения Башкирии.