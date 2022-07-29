В Башкирии благодаря «Поездам здоровья» обследованы 90 тысяч пациентов

Акцией „Здоровая республика — здоровый регион“ охвачены все районы республики. Сельчане могут проконсультироваться у специалистов, пройти медосмотр и получить первичную медицинскую помощь. С начала проведения акции уже осмотрены почти 90 тысяч человек. Проведено более 32,4 тысячи обследований, включая флюорографию и маммографию.

представители министерства здравоохранения РБ