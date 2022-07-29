Водитель пассажирского автобуса рассказал подробности массовой аварии в Башкирии

Вновь авария с участием пассажирского автобуса. ДТП с тремя автомобилями произошло в Стерлитамакском районе.
На 24-м километре автодороги Стерлитамак – Салават столкнулись Volkswagen Polo, автобус Ford Transit и Toyota Corolla. В результате аварии водитель Polo и три пассажира автобуса с различными травмами госпитализированы.
Известно, что Ford Transit двигался по маршруту Стерлитамак – Ишимбай. Обстоятельства произошедшего уточняются. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие службы.