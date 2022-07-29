Досуговый центр, дорога и водопровод: как жители Башкирии помогают восстанавливать город в ЛНР

Жители Башкортостана продолжают оказывать помощь Луганской Народной Республике. В городе Красный Луч в местном доме пионеров открылся детский досуговый центр, оборудование для которого привезли представители регионального исполкома партии «Единая Россия». Также на подшефной территории восстанавливается дорожное полотно и готовится к запуску новый водопровод.
Приехали не с пустыми руками. Единороссы Башкортостана по поручению секретаря регионального отделения Радия Хабирова привезли детям Красного Луча оборудование для досугового центра. Компьютеры, проекторы, настольные игры, спортивный инвентарь. Во время летних каникул школьникам будет чем заняться.
Помимо восстановления социальных объектов, в городе также задействованы две бригады дорожных рабочих из Башкортостана. Ремонт в Красном Луче требуется абсолютно каждой улице.
Наш служебный автомобиль тоже не выдержал испытания луганскими дорогами. За неделю уже вторая поломка. Узнав, что мы журналисты из Уфы, мастера помогли нам без очереди. А она на ремонт ходовой части расписана на недели вперёд.
Вторая бригада башкирских дорожных рабочих восстанавливает выезд из Красного Луча в сторону столицы ЛНР. Местные водители ждут окончания ремонта, который не проводился здесь долгие годы.
Чтобы выполнить эту задачу, из Башкортостана в ЛНР привезли асфальтобетонный завод, который собрали в чистом поле до последнего винтика.
На другом конце города работает бригада башкирских коммунальщиков. Прокладывают коммуникации для нового водопровода. За месяц ввели в эксплуатацию почти полтора километра современных труб, улучшив водоснабжение для жителей Красного Луча. Сейчас тянут новую ветку к насосной станции, чтобы обеспечить бесперебойную подачи воды.
Важная задача стоит и перед башкирскими врачами. Многие жители долгие годы не могли попасть к узким специалистам. Теперь на приём в Красный Луч приезжают даже с освобождённых территорий ЛНР. О медицинском десанте из Башкортостана знают во всем регионе. Врачи-добровольцы принимают до 70 пациентов в смену. Каждый.
Защищая Донбасс в годы Великой Отечественной войны, смертью храбрых пали многие воины из нашей республики. Свой последний бой здесь принял и герой России, командир 112-й Башкавдивизии Минигали Шаймуратов. На месте его гибели жители обоих регионов установили памятник генерал-майору и назвали его именем школу в городе Перовское, капитальный ремонт в которой также проводят башкирские строители. Первый звонок в обновленном образовательном учреждении должен прозвенеть 1 сентября.