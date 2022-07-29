Досуговый центр, дорога и водопровод: как жители Башкирии помогают восстанавливать город в ЛНР

Жители Башкортостана продолжают оказывать помощь Луганской Народной Республике. В городе Красный Луч в местном доме пионеров открылся детский досуговый центр, оборудование для которого привезли представители регионального исполкома партии «Единая Россия». Также на подшефной территории восстанавливается дорожное полотно и готовится к запуску новый водопровод.

Приехали не с пустыми руками. Единороссы Башкортостана по поручению секретаря регионального отделения Радия Хабирова привезли детям Красного Луча оборудование для досугового центра. Компьютеры, проекторы, настольные игры, спортивный инвентарь. Во время летних каникул школьникам будет чем заняться.

Сегодня мы делаем очередной шаг помощи жителям Донбасса. На территории города Красный Луч открываем детский досуговый центр. Руслан Насретдинов, руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия»

Посещать его будет тысяча детей. Находится он в центре города. Он нужен, он необходим. Воспитание детей является чрезвычайной и самой главной задачей. Это наше будущее поколение, и как мы будем к нему относиться с детства, такой результат мы получим в будущем. Ещё раз хочу выразить большую благодарность и слова признательности Главе Республики Башкортостан Радию Фаритовичу Хабирову. Большое спасибо и низкий поклон всему народу Республики Башкортостан. Сергей Рыбальченко, глава администрации г. Красный Луч

Помимо восстановления социальных объектов, в городе также задействованы две бригады дорожных рабочих из Башкортостана. Ремонт в Красном Луче требуется абсолютно каждой улице.

Наш служебный автомобиль тоже не выдержал испытания луганскими дорогами. За неделю уже вторая поломка. Узнав, что мы журналисты из Уфы, мастера помогли нам без очереди. А она на ремонт ходовой части расписана на недели вперёд.

В Красном Луче у нас объем уже очень большой сделан. Делаем ямочный ремонт, сейчас перешли на работу картами. Дороги были в очень плохом состоянии. То есть объемов работы хватало и до сих пор хватает. Я думаю, нескоро закончим, работы много. У нас пока в приоритете ямочный ремонт центральных улиц. Руслан Аллаяров, дорожный мастер Бирского ДРСУ

Вторая бригада башкирских дорожных рабочих восстанавливает выезд из Красного Луча в сторону столицы ЛНР. Местные водители ждут окончания ремонта, который не проводился здесь долгие годы.

Работа идёт, но желательно ее ускорить бы. Работы здесь очень много. Владимир Малявко, житель г. Красный Луч

Новая бригада приступила к работе со вчерашнего дня. Работу организовали двумя бригадами. Одна бригада работает асфальтоукладчиком, вторая бригада занимается ямочным ремонтом на Луганском шоссе. Задача поставлена в максимально короткие сроки провести работы и завершить ямочный ремонт. Ильшат Исмагилов, директор завода «Ремстройдормаш» АО «Башкиравтодор»

Чтобы выполнить эту задачу, из Башкортостана в ЛНР привезли асфальтобетонный завод, который собрали в чистом поле до последнего винтика.

400 тонн в сутки даём, это примерно 100 КАМАЗов. А сырье мы привозим с местных карьеров. Вот, как видите, сырьё у нас есть. Битум есть. Всё нормально. Радик Нургалеев, техник-лаборант Янаульского ДРСУ

На другом конце города работает бригада башкирских коммунальщиков. Прокладывают коммуникации для нового водопровода. За месяц ввели в эксплуатацию почти полтора километра современных труб, улучшив водоснабжение для жителей Красного Луча. Сейчас тянут новую ветку к насосной станции, чтобы обеспечить бесперебойную подачи воды.

Да, старые коммуникации – это одно. Второй момент, что с водозабора им дают воду качать только раз в два дня. Мы сейчас повышаем надёжность безопасности трубопровода, чтобы, когда была постоянная качка воды, не было прорывов. Марат Гараев, начальник службы эксплуатации республиканской коммунальной компании

Важная задача стоит и перед башкирскими врачами. Многие жители долгие годы не могли попасть к узким специалистам. Теперь на приём в Красный Луч приезжают даже с освобождённых территорий ЛНР. О медицинском десанте из Башкортостана знают во всем регионе. Врачи-добровольцы принимают до 70 пациентов в смену. Каждый.

Наблюла за ситуацией с февраля, конечно же, в первую очередь испытывала сочувствие. Понимала, как здесь тяжело местным жителям. Поэтому позвало чувство долга. Оказались здесь. Работаем с коллегами складно. Работаем в содружестве с местными докторами. Делимся опытом, разбираем сложных пациентов. Виктория Аллаярова, врач акушер-гинеколог ГКБ №13 г. Уфы