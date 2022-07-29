В Башкирии парень зарезал девушку и спрятал ее тело

По версии следствия, потерпевшая познакомилась с мужчиной через социальные сети около полутра месяцев назад. 7 июля 2022 года он пригласил девушку на природу под предлогом собрать клевер. Пара выехала на автомобиле злоумышленника в поле в Стерлитамакский район вблизи д. Новофедоровское. Когда они собрались возвращаться назад, злоумышленник достал нож и ударил им в грудь девушке. От полученного ранения она скончалась на месте. После этого он спрятал тело, накрыв стеблями растений и скрылся. Чтобы усыпить бдительность близких, мужчина первое время переписывался с матерью и подругой потерпевшей с ее телефона, однако, впоследствии избавился от него.

пресс-служба СУ СКР по РБ