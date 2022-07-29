В Башкирии парень зарезал девушку и спрятал ее тело

Жительница Салавата обратилась в правоохранительные органы и сообщила об исчезновении ее 19-летней дочери. Девушка ушла из дома 7 июля, однако обратно так и не вернулась. Девушка писала своей маме сообщения, что уехала в Ишимбайский район и будет там жить со своим молодым человеком.
Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ, было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В ходе расследования подозрение пало на 23-летнего жителя Салавата, с которым в последний раз видели девушку.
Свою причастность к ее исчезновению он отрицал, однако после предъяления доказательств он раскаялся в содеянном и указал местонахождение тела. Задержанный рассказал, что причиной поступка послужила неприязнь к женскому полу из-за несложившихся отношений с бывшей возлюбленной.
В настоящее время с задержанным проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, следователи продолжают сбор и фиксацию доказательств по делу, назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая в отношении фигуранта дела.
Фото: СУ СКР по РБ.