В Башкирии парень зарезал девушку и спрятал ее тело

Жительница Салавата обратилась в правоохранительные органы и сообщила об исчезновении ее 19-летней дочери. Девушка ушла из дома 7 июля, однако обратно так и не вернулась. Девушка писала своей маме сообщения, что уехала в Ишимбайский район и будет там жить со своим молодым человеком.

Фото №1 - В Башкирии парень зарезал девушку и спрятал ее тело

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ, было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В ходе расследования подозрение пало на 23-летнего жителя Салавата, с которым в последний раз видели девушку.

Свою причастность к ее исчезновению он отрицал, однако после предъяления доказательств он раскаялся в содеянном и указал местонахождение тела. Задержанный рассказал, что причиной поступка послужила неприязнь к женскому полу из-за несложившихся отношений с бывшей возлюбленной.

По версии следствия, потерпевшая познакомилась с мужчиной через социальные сети около полутра месяцев назад. 7 июля 2022 года он пригласил девушку на природу под предлогом собрать клевер. Пара выехала на автомобиле злоумышленника в поле в Стерлитамакский район вблизи д. Новофедоровское. Когда они собрались возвращаться назад, злоумышленник достал нож и ударил им в грудь девушке. От полученного ранения она скончалась на месте. После этого он спрятал тело, накрыв стеблями растений и скрылся. Чтобы усыпить бдительность близких, мужчина первое время переписывался с матерью и подругой потерпевшей с ее телефона, однако, впоследствии избавился от него.

пресс-служба СУ СКР по РБ

В настоящее время с задержанным проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, следователи продолжают сбор и фиксацию доказательств по делу, назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая в отношении фигуранта дела.

Фото: СУ СКР по РБ.

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