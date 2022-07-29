В Башкирии учёные пытаются разгадать тайну поселения золотоордынских времён

Историки приступили к новому этапу исследований селища вблизи деревни Подымалово в Уфимской районе. Работа ведётся в рамках проектирования Евразийского музея кочевых цивилизаций. Найденные во время раскопок находки рассказывают о тех, кому они принадлежали сотни лет назад.

Растяжка как спасение от затекших ног и спины. Археология – это не только романтика, но и сгоревшие на солнце руки, боль в теле. Но об этом мгновенно забываешь, когда под слоем земли находишь привет из прошлого. Всё это – осколки истории, которые археологи должны, как пазл, собрать в картину под названием «Золотоордынское селище». Раскопки здесь начались еще в 2017 году. Тогда были подозрения, что особой исторический ценности место не принесёт, так как здесь могла стоять обычная деревня, не столь давно исчезнувшая. Но опасения не оправдались. И спустя пять лет здесь горы работы для археологов и историков. Поросшее бурьяном место переносит в 14 век, когда Золотая Орда провоцирует переселения.

Лиза – это хранительница сундучка с сокровищами. Здесь, конечно, есть цифровая фиксация находок с помощью нивелира. Но бумага и карандаш надёжнее, говорят археологи. И уже сейчас вырисовывается картина.

Детали прошлого помогают найти студенты и школьники. И даже те, кто ещё помнит детский сад. Когда дедушка – поисковик, можно уже брать не игрушечную лопату. Сказать, кто были жители поселения, пока трудно. Но уже ясно, что они имели торговые связи со Средней Азией и Нижним Поволжьем.