В Башкирии мужчину избили и ограбили за отказ дать сигарету
Жителя Стерлитамака избил и ограбил парень за отказ дать сигарету. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.
На такси заявитель выехал из Стерлитамака на трассу Уфа-Оренбург, чтобы на попутном автотранспорте уехать в Уфу. Мужчина вышел из такси, не доезжая 50 метров до нужного перекрестка. Он пошел в сторону развилки через лесополосу и услышал шум. К нему подошел незнакомый парень, находящийся в алкогольном опьянении, и спросил сигарету. 34-летний ответил, что у него сигарет нет, на что незнакомец начал придираться к его словам. Между молодыми людьми произошел словесный конфликт, который перерос в драку. Нападавший повалил 34-летнего мужчину и начал наносить удары. На шее потерпевшего порвалась цепочка, а из кармана выпал телефон. Злоумышленник поднял эти вещи с земли и убежал. Потерпевший продолжал лежать на земле, так как боялся, что его продолжат избивать. Позже он поднялся и также направился в сторону города.
пресс-служба МВД по РБ
Сначала мужчина решил не писать заявление, надеясь на самостоятельное решение проблемы, но спустя около 9 дней обратился в правоохранительные органы.
Сотрудниками полиции был задержан 20-летний подозреваемый. Свою вину он отрицать не стал.
Он рассказал, что в то утро шел домой от своих друзей с деревни Байрак. На следующий день после происшествия похищенную цепочку сдал в ломбард, а телефон - в магазин. Вырученные деньги 20-летний парень потратил на спиртные напитки.