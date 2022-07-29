В Башкирии мужчину избили и ограбили за отказ дать сигарету

На такси заявитель выехал из Стерлитамака на трассу Уфа-Оренбург, чтобы на попутном автотранспорте уехать в Уфу. Мужчина вышел из такси, не доезжая 50 метров до нужного перекрестка. Он пошел в сторону развилки через лесополосу и услышал шум. К нему подошел незнакомый парень, находящийся в алкогольном опьянении, и спросил сигарету. 34-летний ответил, что у него сигарет нет, на что незнакомец начал придираться к его словам. Между молодыми людьми произошел словесный конфликт, который перерос в драку. Нападавший повалил 34-летнего мужчину и начал наносить удары. На шее потерпевшего порвалась цепочка, а из кармана выпал телефон. Злоумышленник поднял эти вещи с земли и убежал. Потерпевший продолжал лежать на земле, так как боялся, что его продолжат избивать. Позже он поднялся и также направился в сторону города.

пресс-служба МВД по РБ