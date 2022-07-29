Башкирские прыгуны с трамплина готовятся к новому сезону

Практически без паузы на отпуск они подходят к главному старту – чемпионату страны. Атлеты проходят сборы в Уфе, а также в других городах России.

Так башкирские спортсмены отрабатывают заход на трамплин. Для этого используются собственноручно сколоченные тумбы и тренерские наработки. Трехкратный чемпион страны и обладатель кубка России Николай Матавин не с первой попытки, но все же справляется с этим упражнением. Он не выполнял его уже два месяца, проводя время на сборах и соревнованиях. На одном из последних этапов кубка страны спортсмен остановился в шаге от медали.

Отдельно от общей группы тренируется участник Олимпийских игр Ильмир Хазетдинов. Спортсмен работает по индивидуальному плану, он восстанавливается после операции на колено. Уже в начале августа атлет отправится на сборы в Чайковский в составе сборной республики.

Большая часть воспитанников спортшколы на сборах в летнем лагере. В июле башкирские прыгуны успешно выступили на соревнованиях в Красноярске и в Нижнем Тагиле. Алена Богданова дважды становилась лучшей на трамплинах К-40. Среди юношей выиграл Кирилл Старотитров. Антон Гадельшин завоевал бронзу.

На тренировке в Уфе спортсмены делают всего по два прыжка. Этого не достаточно для подготовки к крупным стартам, но на большее не хватает сил – на домашнем трамплине нет подъемника, и атлеты вынуждены подниматься сами. Для цикличных видов спорта на выносливость такие упражнения только на пользу, но в прыжках с трамплина ребята работают с использованием взрывной силы мышц. Да и в целом комплекс за годы эксплуатации нуждается в реконструкции.