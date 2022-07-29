В Башкирии увеличится стоимость проезда в электричках

Так, проезд в электричках за первые 10 км пути, вне зависимости от дальности поездки, не может стоить дороже 24 рублей, а в «Ласточке» - 27 рублей. Сейчас стоимость составляет 22 и 25 рублей соответственно. Стоимость каждого километра пути с нынешних 2,2 рубля и 2,5 рублей (в «Ласточке») вырастет до 2,4 и 2,7 рублей соответственно. Одна поездка по зоне «Дема-Шакша» обойдется в 24 и 32 рубля (на «Ласточке») вместо нынешних 22 и 30 рублей.